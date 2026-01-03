María Corina Machado: ‘Esta es la hora de los ciudadanos’

La líder opositora venezolana María Corina Machado llamó ayer a los venezolanos a estar vigilantes ante los últimos acontecimientos suscitados en el país hasta que se “concrete la transición”, al tiempo que reivindicó que el presidente electo Edmundo González Urrutia tiene que asumir el poder “de inmediato”, al haber sido el vencedor de las elecciones presidenciales de julio de 2024.

“Llegó la hora de que la soberanía popular y la soberanía nacional rijan en nuestro país. Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa”, aseguró la Premio Nobel de la Paz en un comunicado en sus redes sociales, en el que manifestó que Estados Unidos ha “cumplido su promesa de hacer valer la ley” ante la “negativa” de Maduro a aceptar una salida negociada a la crisis.

“Esta es la hora de los ciudadanos (...). Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran”, remarcó Machado, citada por la agencia EFE.

Estas declaraciones de Machado se dan en un día en el que el presidente estadounidense Donald Trump veía “muy díficil” que Machado pudiera ser una figura para presidir la nación suramericana, al considerar que no cuenta “ni con apoyo ni con respeto en el país”.

“Creo que sería muy difícil para ella ser la líder. No cuenta con el apoyo ni el respeto dentro del país. Es una mujer muy amable, pero no goza del respeto necesario”, explicó Trump en su residencia de Mar-a-Lago.