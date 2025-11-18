Mundial 2026: Estados Unidos activa programa de visas rápidas; conoce cómo funcionará

El presidente de los <b>Estados Unidos (EE.UU.), <a href="/tag/-/meta/donald-trump">Donald Trump</a>, </b>anunció este lunes 18 de noviembre un nuevo programa de <b>visas rápidas</b> destinado a agilizar el trámite para los aficionados que cuenten con boletos para asistir a la <b><a href="/tag/-/meta/copa-mundial-de-la-fifa">Copa Mundial de la FIFA 2026</a></b>.Se trata de un sistema de <b>citas prioritarias</b>, desarrollado por la <b>Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA)</b>, denominado <b>FIFA PASS</b>, el cual estará disponible para todos los fanáticos a comienzos de 2026.