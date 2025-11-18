Mundial 2026: Estados Unidos activa programa de visas rápidas; conoce cómo funcionará

Se trata de un sistema de citas prioritarias , desarrollado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) , denominado FIFA PASS , el cual estará disponible para todos los fanáticos a comienzos de 2026.

El presidente de los Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump , anunció este lunes 18 de noviembre un nuevo programa de visas rápidas destinado a agilizar el trámite para los aficionados que cuenten con boletos para asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026 .

El anuncio se realizó en la Casa Blanca, con la presencia del secretario de Estado, Marco Rubio, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Rubio explicó que Estados Unidos ofrecerá “citas prioritarias para que los aficionados que viajen a la Copa Mundial puedan completar la entrevista de visado y acreditar que reúnen los requisitos para su obtención”.

Por su parte, Infantino destacó: “Estados Unidos abre sus puertas al mundo. Siempre hemos dicho que esta será la Copa Mundial de la FIFA más grande e inclusiva hasta la fecha, y el servicio FIFA PASS es una prueba de ello”.

Añadió además que “entre cinco y diez millones de personas llegarán a Estados Unidos para disfrutar del Mundial, y con este Pase FIFA podemos asegurarnos de que quienes compren un boleto, verdaderos aficionados al fútbol, puedan asistir al torneo en las mejores condiciones”.

EE.UU. será el país encargado de albergar 78 partidos en once ciudades durante esta edición del torneo. La competición también tendrá sede en tres ciudades de México y dos de Canadá, consolidando así el primer Mundial organizado conjuntamente por tres naciones.