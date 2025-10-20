Naviferias 2025 iniciarán en Chiriquí con una inversión de $10 millones

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció hoy 20 de octubre que las Naviferias 2025 iniciarán oficialmente en la provincia de Chiriquí, entre el 1 y el 15 de diciembre, con una inversión de $10 millones y una meta de distribuir 500,000 jamones picnic acompañados de productos nacionales. Así lo confirmó el director general del IMA, Nilo Murillo, quien explicó que el programa se encuentra en fase de coordinación con los administradores provinciales, directores regionales y el equipo técnico nacional para garantizar una operación más eficiente y organizada que en años anteriores. “Aquí estamos con el equipo nacional, directores, administradores de cada provincia y por supuesto con el equipo superior de la estructura de Lima, fundamentando la manera cómo se va a desarrollar la operación de Naviferias a nivel país a partir de diciembre”, señaló Murillo.

Inversión y mejoras en la operación

Murillo explicó que la inversión proyectada hasta la fecha asciende a $10 millones, aunque aclaró que la cifra total podría variar conforme avancen los preparativos. “No te puedo dar una cifra total porque hay un tema logístico que hay que observar, pero por ahí está la cifra que manejamos hasta este momento”, dijo. El funcionario destacó que una de las principales mejoras será el reforzamiento de la cadena de suministro y el almacenamiento, con el fin de garantizar que los productos lleguen a todas las regiones en condiciones óptimas. “El año pasado fue rápido y factible, la gente quedó muy contenta, pero esta vez va a haber algunos cambios positivos que permitirán una operación más fluida y beneficiosa para el consumidor”, subrayó Murillo.

Productos nacionales a precio solidario