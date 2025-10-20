Naviferias 2025 iniciarán en Chiriquí con una inversión de $10 millones

Murillo explicó que la inversión proyectada hasta la fecha asciende a<b> $10 millones</b>, aunque aclaró que la cifra total podría variar conforme avancen los preparativos.<i>'No te puedo dar una cifra total porque hay un tema logístico que hay que observar, pero por ahí está la cifra que manejamos hasta este momento'</i>, dijo.El funcionario destacó que una de las principales mejoras será el reforzamiento de <b>la cadena de suministro y el almacenamiento</b>, con el fin de garantizar que los productos lleguen a todas las regiones en condiciones óptimas.<i>'El año pasado fue rápido y factible, la gente quedó muy contenta, pero esta vez va a haber algunos cambios positivos que permitirán una operación más fluida y beneficiosa para el consumidor'</i>, subrayó Murillo.