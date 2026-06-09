Iván Cepeda busca remontar 2,5 millones de votos entre crisis financiera y distanciamiento de Petro

El giro estratégico también ha tenido un componente político.Según el medio colombiano, una de las principales conclusiones alcanzadas tras la primera vuelta fue <b>la necesidad de tomar distancia de algunas de las propuestas más polémicas impulsadas por el presidente Gustavo Petro</b>.Entre ellas figura la idea de convocar una <b>Asamblea Constituyente</b>, una iniciativa que terminó siendo abandonada por sectores cercanos al oficialismo después de las elecciones de mayo.La campaña considera que ampliar su base electoral requiere atraer votantes moderados y de centro, un objetivo que resulta más difícil cuando la figura del mandatario domina el debate público.Las diferencias quedaron en evidencia recientemente cuando <b>Petro </b>insistió en denunciar supuestas irregularidades electorales, mientras <b>Cepeda </b>optó por reconocer públicamente los resultados de la primera vuelta.