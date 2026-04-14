Antai concluye que no tiene competencia en caso de Dino Mon

El director general de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, emitió la mañana este martes 14 de abril un comunicado al país en el que respondió a cuestionamientos públicos sobre su actuación y aseguró que ha actuado “con responsabilidad, con hechos verificables y conforme a la ley”.

Mon explicó que la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), mediante la Resolución No. Antai-Al-320-2026 de este 6 de abril de 2026, concluyó que no tiene competencia para iniciar un examen administrativo en su contra.

No obstante, indicó que decidió comparecer voluntariamente ante la entidad y entregar toda la documentación requerida.

Según el director de la CSS, la Antai confirmó que presentó evidencias que acreditan el cumplimiento de las formalidades relacionadas con un viaje a Brasil y la gestión de sus vacaciones parciales en la entidad.

Entre los documentos aportados, mencionó notificaciones a la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, solicitudes de autorización ante el Órgano Ejecutivo y trámites ante la Dirección Institucional de Recursos Humanos.

El comunicado también aclara aspectos del itinerario del viaje. Inicialmente programado para este 23 de marzo de 2026 con destino a São Paulo, Brasil, Mon indicó que adelantó su salida al 19 de marzo utilizando su tarjeta de crédito personal, manteniendo la fecha de regreso el 29 de marzo.

Asimismo, señaló que se verificaron otros vuelos realizados con recursos personales, incluyendo trayectos desde Río de Janeiro hacia Panamá y otro hacia São Paulo.

Tras revisar la documentación, la autoridad decidió ordenar el cierre y archivo del proceso, según afirmó el funcionario.

Mon sostuvo que no tiene “nada que ocultar” y reiteró su compromiso de continuar trabajando por la Caja de Seguro Social y por el país. “He actuado de frente, con responsabilidad y con apego a la ley”, expresó, al tiempo que insistió en que su gestión se ha caracterizado por la transparencia.