Caja de Seguro Social denuncia ‘boicot’ tras caos por citas en la Ciudad de la Salud

La jornada del lunes en la Ciudad de la Salud se convirtió en un escenario de caos y frustración para miles de asegurados, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/mas-de-2000-asegurados-colapsan-la-ciudad-de-la-salud-por-citas-medicas-del-2026-BK17844410" target="_blank">luego de que se detectara una apertura 'no autorizada' de las agendas de citas médicas para el año 2026</a></b>, una acción que la <b>Caja de Seguro Social (CSS) ha calificado como un intento de 'boicot' institucional</b> y que ha motivado una investigación interna inmediata.<b>Caja de Seguro Social denuncia irregularidades y anuncia sanciones</b>En un comunicado emitido en horas de la noche, la CSS confirmó la raíz del problema, denunciando que<i> 'se detectó la apertura no autorizada de agendas de citas para el año 2026 en la Ciudad de la Salud'.</i> La institución enfatizó que estas acciones se realizaron 'sin seguir los procedimientos establecidos ni contar con una estimación adecuada de la cantidad de pacientes que podrían requerir atención'.