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Dino Mon defiende su viaje a Brasil: ‘Mi vida privada no tiene que ver con fondos públicos’

Las declaraciones del director de la CSS surgen luego de que imágenes de su viaje circularan en redes sociales, generando cuestionamientos sobre el uso de fondos públicos y la oportunidad del traslado.
Las declaraciones del director de la CSS surgen luego de que imágenes de su viaje circularan en redes sociales, generando cuestionamientos sobre el uso de fondos públicos y la oportunidad del traslado. Tomada de video
Por
Laura Chang
  • 23/03/2026 09:09
Las declaraciones surgen luego de que imágenes de su viaje circularan en redes sociales, generando cuestionamientos

El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, salió al paso de las críticas generadas por la circulación de fotografías de un viaje al extranjero durante el fin de semana, aclarando que el traslado fue cubierto con dinero propio y dentro de su tiempo personal.

En declaraciones ofrecidas a Telemetro Reporta, el funcionario explicó que inicialmente tenía previsto viajar esta semana para participar en el Foro Regional de Seguridad Social de São Paulo, Brasil.

No obstante, decidió adelantar su salida utilizando días acumulados de vacaciones.

“Este es un viaje que estaba programado para esta semana... se tenía que salir hoy para estar en la inauguración mañana, sin embargo yo decidí tomar de mis recursos, tomé el viernes, y creo que no está mal. Tengo vacaciones acumuladas de sobra y pretendía pasar el fin de semana viajando, sostuvo Mon.

“Lo primero que tengo que decir es que mi vida privada no tiene nada que ver con el uso indebido de fondos públicos.”, expresó el director de la CSS en sus redes sociales.
“Lo primero que tengo que decir es que mi vida privada no tiene nada que ver con el uso indebido de fondos públicos.”, expresó el director de la CSS en sus redes sociales.

Viaje personal en medio de cuestionamientos

Las declaraciones del director de la CSS surgen luego de que imágenes de su viaje circularan en redes sociales, generando cuestionamientos sobre el uso de fondos públicos y la oportunidad del traslado.

Ante esto, Mon fue enfático en señalar que no se utilizaron recursos del Estado y que su salida se dio en el marco de un permiso personal legítimo.

Citación al Consejo de Gabinete

El caso toma mayor relevancia debido a que el funcionario ha sido citado para acudir al Consejo de Gabinete, lo que ha incrementado el interés público sobre su desplazamiento y sus funciones al frente de la institución.

Hasta el momento, no se han dado mayores detalles sobre los temas que serán abordados en dicha reunión.

El Foro Regional de Seguridad Social de São Paulo es un evento clave para discutir políticas y avances en materia de protección social en América Latina, en el que Panamá suele tener participación institucional.

Sin embargo, Mon dejó claro que su decisión de viajar antes de la fecha oficial respondió a motivos personales y no a una misión oficial financiada por el Estado.

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