Dino Mon defiende su viaje a Brasil: ‘Mi vida privada no tiene que ver con fondos públicos’

<b>Viaje personal en medio de cuestionamientos</b>Las declaraciones del director de la CSS surgen luego de que imágenes de su viaje circularan en redes sociales, generando cuestionamientos sobre el uso de fondos públicos y la oportunidad del traslado.Ante esto, Mon fue enfático en señalar que no se utilizaron recursos del Estado y que su salida se dio en el marco de un permiso personal legítimo.<b>Citación al Consejo de Gabinete</b>El caso toma mayor relevancia debido a que el funcionario ha sido citado para acudir al Consejo de Gabinete, lo que ha incrementado el interés público sobre su desplazamiento y sus funciones al frente de la institución.Hasta el momento, no se han dado mayores detalles sobre los temas que serán abordados en dicha reunión.El Foro Regional de Seguridad Social de São Paulo es un evento clave para discutir políticas y avances en materia de protección social en América Latina, en el que Panamá suele tener participación institucional.Sin embargo, Mon dejó claro que su decisión de viajar antes de la fecha oficial respondió a motivos personales y no a una misión oficial financiada por el Estado.