Dino Mon defiende su viaje a Brasil: ‘Mi vida privada no tiene que ver con fondos públicos’

El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, salió al paso de las críticas generadas por la circulación de fotografías de un viaje al extranjero durante el fin de semana, aclarando que el traslado fue cubierto con dinero propio y dentro de su tiempo personal.

En declaraciones ofrecidas a Telemetro Reporta, el funcionario explicó que inicialmente tenía previsto viajar esta semana para participar en el Foro Regional de Seguridad Social de São Paulo, Brasil.

No obstante, decidió adelantar su salida utilizando días acumulados de vacaciones.

“Este es un viaje que estaba programado para esta semana... se tenía que salir hoy para estar en la inauguración mañana, sin embargo yo decidí tomar de mis recursos, tomé el viernes, y creo que no está mal. Tengo vacaciones acumuladas de sobra y pretendía pasar el fin de semana viajando”, sostuvo Mon.