Asamblea inicia entrevistas para magistrado del Tribunal Electoral con 27 aspirante

Este martes 14 de abril inició el proceso de entrevistas a los aspirantes a magistrado del Tribunal Electoral en la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional.

En total, 27 personas figuran en la lista de candidatos, tanto para magistrado principal como suplente.

La sesión estaba programada para comenzar a las 9:00 a.m.; sin embargo, inició con retraso debido a la falta de quórum. Fue alrededor de las 9:45 a.m. cuando la presidenta de la comisión, Dana Castañeda, informó que aún no se contaba con el número necesario de comisionados para dar inicio.

Finalmente, a las 10:06 a.m., se instaló oficialmente la sesión. Como primer punto, se definió la metodología: cada aspirante dispondrá de 10 minutos para su presentación, mientras que los diputados tendrán igual tiempo para formular preguntas.

El primero en comparecer fue Ramón Abadi, actual administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco). Durante su intervención, destacó la relevancia del Tribunal Electoral y aseguró que, de ser elegido, impulsará una mayor cercanía con la ciudadanía. También subrayó que su experiencia en la gestión pública representa una de sus principales fortalezas.

“No vamos a comenzar de cero. Vamos a comenzar con conocimiento pleno de lo que tenemos que hacer”, expresó.

Durante la ronda de preguntas, el diputado Ernesto Cedeño recordó que la ley prohíbe la elección de funcionarios del Órgano Ejecutivo para este cargo. Ante esto, Abadi respondió que la Acodeco es una entidad descentralizada y que, aunque su designación fue realizada por el Ejecutivo, contó con la ratificación de la Asamblea Nacional.

La Comisión de Credenciales dispone de hasta tres días hábiles para completar las entrevistas.

El proceso avanza contrarreloj, ya que el período de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional concluye el próximo 30 de abril.