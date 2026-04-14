Jubilados marchan a la Asamblea en apoyo de equiparación a 600 dólares

Un grupo de jubilados marcharon hoy en masa a la <b>Asamblea Nacional </b>para dar su apoyo al <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/asamblea-aprueba-proyecto-de-ley-para-compensar-a-jubilados-JN20870797" target="_blank">proyecto de Ley 491, que establece una equiparación de 600 dólares para todos los jubilados y pensionados del país.</a>Se trata de una iniciativa propuesta por la diputada Grace Hernández, que ya fue aprobada en primer debate por la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional.'Vamos a hablar con todos los 95.000 que se merecen esta equiparación, esta compensación a 600 balboas', manifestó Héctor Ávila, vocero de los jubilados, antes de entrar al pleno legislativo. '<b>Hay un salario mínimo de 634 dólares y estos señores todavía cobran migajas. Así que, señor presidente, usted tiene 66 años, usted es jubilado, pero usted tiene plata. Acá la gente no tiene ni para comer</b>', denunció.Los jubilados llegaron en tropel y fueron inicialmente detenidos por la seguridad de la Asamblea, que conversó con ellos y les aseguró que se les permitiría la entrada pero guardando el respeto, sin gritar, ni llevar pancartas. Los jubilados provienen de distintas partes del país y los hubo de varias profesiones. El reclamo conjunto es que el Gobierno les destine fondos para vivir una vida digna.'Tienen para esto, Tienen para lo otro y no pueden equiparar a esa gente que ganaba una porquería. ¿Cómo sobrevivían? No sé, pero han sobrevivido y están reclamando justicia', exclamó Ávila.