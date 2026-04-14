Jubilados marchan a la Asamblea en apoyo de equiparación a 600 dólares

Un grupo de jubilados marcharon hoy en masa a la Asamblea Nacional para dar su apoyo al proyecto de Ley 491, que establece una equiparación de 600 dólares para todos los jubilados y pensionados del país.

Se trata de una iniciativa propuesta por la diputada Grace Hernández, que ya fue aprobada en primer debate por la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional.

“Vamos a hablar con todos los 95.000 que se merecen esta equiparación, esta compensación a 600 balboas”, manifestó Héctor Ávila, vocero de los jubilados, antes de entrar al pleno legislativo. “Hay un salario mínimo de 634 dólares y estos señores todavía cobran migajas. Así que, señor presidente, usted tiene 66 años, usted es jubilado, pero usted tiene plata. Acá la gente no tiene ni para comer”, denunció.

Los jubilados llegaron en tropel y fueron inicialmente detenidos por la seguridad de la Asamblea, que conversó con ellos y les aseguró que se les permitiría la entrada pero guardando el respeto, sin gritar, ni llevar pancartas.

Los jubilados provienen de distintas partes del país y los hubo de varias profesiones. El reclamo conjunto es que el Gobierno les destine fondos para vivir una vida digna.

“Tienen para esto, Tienen para lo otro y no pueden equiparar a esa gente que ganaba una porquería. ¿Cómo sobrevivían? No sé, pero han sobrevivido y están reclamando justicia”, exclamó Ávila.