Las 7 claves de Panamá y el mundo | Lo que debes saber antes de dormir – 13 de febrero

Este viernes 13 de febrero, la agenda informativa en Panamá está marcada por el inicio oficial de los Carnavales 2026, con operativos de seguridad, advertencias climáticas y anuncios institucionales que captan la atención nacional e internacional.

-Las festividades del Carnaval arrancan en distintos puntos del país bajo el despliegue de los estamentos de seguridad, que buscan garantizar el orden y la protección de la ciudadanía durante los días de celebración.

-El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) advirtió sobre altas temperaturas y niveles elevados de radiación UV-B durante el Carnaval, aunque prevé condiciones mayormente estables en varias regiones del país.

-MiBus informó que, del 13 al 17 de febrero, se implementarán desvíos temporales en la Cinta Costera y la Avenida Balboa por el Festival Carnavalístico 2026. Las rutas Panamá Viejo, Corredor Sur, C862 y C982 operarán con modificaciones para asegurar la movilidad de los usuarios.

-La Arquidiócesis de Panamá aclaró que el presbítero David Cosca Restrepo no se encuentra suspendido del ejercicio ministerial ni enfrenta impedimento canónico para celebrar la Eucaristía u otros actos propios del orden sagrado.

-Administración del Parque Recreativo Omar señaló que el denominado “Primer Encuentro de Therians en Panamá”, difundido en redes sociales, no cuenta con autorización ni registro oficial en sus instalaciones, subrayando que se trata de un evento ajeno a su programación.

-Fuerzas armadas de Estados Unidos confirmaron la muerte del cabo primero Chukwuemeka E. Oforah, de 21 años, tras caer por la borda del buque anfibio USS Iwo Jima durante un operativo naval en el mar Caribe, coordinado por el Comando Sur de Estados Unidos.

-El Puerto de Chancay, en Perú, continúa generando debate en torno a su impacto geopolítico, la supervisión estatal y el equilibrio entre inversión extranjera y soberanía nacional.