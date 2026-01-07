  1. Inicio
  2. >  Panamá
Panamá

Ciudad de las Artes registra inscripciones históricas en cursos de verano

Los cursos de verano de la Ciudad de las Artes agotaron más de 6,000 cupos en solo 24 horas, informó el Ministerio de Cultura.
Los cursos de verano de la Ciudad de las Artes agotaron más de 6,000 cupos en solo 24 horas, informó el Ministerio de Cultura. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 07/01/2026 13:22
Más de 6,000 personas se inscribieron en tiempo récord en los cursos de verano culturales.

El Ministerio de Cultura informó que las inscripciones de los cursos de verano en la Ciudad de las Artes alcanzaron un nuevo récord de participación ciudadana, al completarse más de 6,000 cupos en tan solo 24 horas, tras la apertura oficial del proceso el pasado 6 de enero.

Esta iniciativa forma parte del programa “Vibra Panamá 2026”, que se desarrollará del 12 de enero al 11 de febrero de 2026, y contempla una oferta académica intensiva en diversas disciplinas artísticas y culturales, diseñada para garantizar calidad académica, organización responsable y una experiencia formativa significativa para cada participante.

El proceso de inscripción, realizado de manera completamente digital, permitió a los interesados conocer la oferta disponible, seleccionar cursos de acuerdo con edades, intereses y horarios, y acceder de forma ordenada a los cupos, los cuales se agotaron en tiempo récord.

Récord de participación en los cursos de verano de la Ciudad de las Artes
Récord de participación en los cursos de verano de la Ciudad de las Artes Cedida
Vibra Panamá suma más de 2,000 inscritos en Colón y refuerza su enfoque inclusivo

De manera paralela, el Verano Creativo – Vibra Panamá también se desarrollará en el Centro de Arte y Cultura de Colón, donde se registró una respuesta extraordinaria con más de 2,000 personas inscritas, lo que representa un incremento de 1,200 niños y adolescentes más que el año anterior. De ese total, más de 110 participantes son niños con discapacidad, reafirmando el compromiso del programa con la inclusión en el ámbito artístico y cultural.

El Ministerio de Cultura destacó que esta iniciativa abre oportunidades reales para el desarrollo integral de niños, adolescentes y familias, mediante espacios creativos, formativos, recreativos y de integración comunitaria. Asimismo, subrayó que la respuesta masiva de la ciudadanía evidencia el creciente interés por la formación artística y consolida a Vibra Panamá como una de las propuestas culturales más esperadas de la temporada de verano.

Lo Nuevo