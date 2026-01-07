Ciudad de las Artes registra inscripciones históricas en cursos de verano

El Ministerio de Cultura informó que las inscripciones de los cursos de verano en la Ciudad de las Artes alcanzaron un nuevo récord de participación ciudadana, al completarse más de 6,000 cupos en tan solo 24 horas, tras la apertura oficial del proceso el pasado 6 de enero.

Esta iniciativa forma parte del programa “Vibra Panamá 2026”, que se desarrollará del 12 de enero al 11 de febrero de 2026, y contempla una oferta académica intensiva en diversas disciplinas artísticas y culturales, diseñada para garantizar calidad académica, organización responsable y una experiencia formativa significativa para cada participante.

El proceso de inscripción, realizado de manera completamente digital, permitió a los interesados conocer la oferta disponible, seleccionar cursos de acuerdo con edades, intereses y horarios, y acceder de forma ordenada a los cupos, los cuales se agotaron en tiempo récord.