Miss Universo 2025: Panamá está de regreso a la competencia

Avanza el Miss Universo 2025 en Tailandia y Mirna Caballini , representante de Panamá, ya está recuperada y de regreso a las actividades oficiales.

A través de redes sociales, la Miss Universo Panamá publicó “I’m back” luciendo un hermoso vestido rojo. Mirna agradeció todos los mensajes de apoyo que recibió durante su convalescencia.

“¡Hello, Pattaya! ya estoy de vuelta, me siento mucho mejor y con el corazón lleno de gratitud. Agradecida por todo el cariño, los mensajes y las buenas energías que me han enviado estos días. ¡Lista para seguir viviendo esta experiencia tan hermosa rumbo a Miss Universo”, escribió la panameña en Instagram.