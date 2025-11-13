  1. Inicio
TAILANDIA

Miss Universo 2025: Panamá está de regreso a la competencia

Mirna Caballini, Miss Universo Panamá, regresó a la competencia del Miss Universo 2025
Por
Kathyria Caicedo
  • 13/11/2025 12:48
Mirna Caballini, representante de Panamá en el Miss Universo 2025, se ha reincorporado a la competencia.

Avanza el Miss Universo 2025 en Tailandia y Mirna Caballini, representante de Panamá, ya está recuperada y de regreso a las actividades oficiales.

La modelo panameña estuvo unos días incapacitada debido a una intoxicación alimenticia, mal que ha afectado a varias concursantes durante la concentración en Tailandia. Algunas aspirantes a la corona han parado en el hospital, incluso Helena O’Connor, Miss Islandia, abandonó oficialmente la competencia tras estar internada.

A través de redes sociales, la Miss Universo Panamá publicó “I’m back” luciendo un hermoso vestido rojo. Mirna agradeció todos los mensajes de apoyo que recibió durante su convalescencia.

“¡Hello, Pattaya! ya estoy de vuelta, me siento mucho mejor y con el corazón lleno de gratitud. Agradecida por todo el cariño, los mensajes y las buenas energías que me han enviado estos días. ¡Lista para seguir viviendo esta experiencia tan hermosa rumbo a Miss Universo”, escribió la panameña en Instagram.

Participantes del Miss Universo 2025 en Pattaya.
La panameña regresó más fuerte que nunca y es que reintegrándose y saliendo de viaje a Pattaya, una ciudad tailandesa conocida por sus playas.

Tras su regreso a la competencia, en sus salidas Mirna Caballini ha lucido outfit rojo diseñado por Lily Noguera y accesorios de Michelle Ferrer.

La otra salida fue con un jumpsuit lila, diseño de Jhon Bejarano y accesorios de Michelle Ferrer.

