Miss Universo 2025: Panamá está de regreso a la competencia

<b>Mirna Caballini, Miss Panamá, regresó a la competencia del Miss Universo 2025</b>A través de redes sociales, la Miss Universo Panamá publicó 'I’m back' luciendo un hermoso vestido rojo. Mirna agradeció todos los mensajes de apoyo que recibió durante su convalescencia.<i>'¡Hello, Pattaya! ya estoy de vuelta, me siento mucho mejor y con el corazón lleno de gratitud. Agradecida por todo el cariño, los mensajes y las buenas energías que me han enviado estos días. ¡Lista para seguir viviendo esta experiencia tan hermosa rumbo a Miss Universo'</i>, escribió la panameña en Instagram.