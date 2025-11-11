  1. Inicio
PANAMÁ

Miss Universo 2025: así puedes votar por Panamá y ayudarla a entrar al top 30

A través de la aplicación de Miss Universo, los fanáticos podrán votar por Miss Panamá y ayudarla a avanzar en la competencia.
@organizacionsenoritapanama
Por
Emiliana Tuñón
  • 11/11/2025 12:01
Los panameños podrán apoyar a su representante en el Miss Universo 2025, ya que la organización abrió las votaciones en línea para elegir a las candidatas que integrarán el top 30.

El Miss Universo 2025 cuenta con la participación de más de 120 delegadas que actualmente forman parte de las actividades previas al certamen, el cual se celebrará en Tailandia.

El próximo 21 de noviembre se conocerá quién será la sucesora de Victoria Kjær, actual reina universal del 2024.

Este año, el formato de clasificación mantendrá la misma estructura de ediciones anteriores: primero se elegirá al top 30, luego al top 10, al top 5 y finalmente al top 3, del cual saldrá la nueva Miss Universo 2025.

Además, el público tendrá un papel clave en esta edición. A través de la aplicación oficial de Miss Universe, los fanáticos podrán votar por sus candidatas favoritas y ayudarlas a conseguir un puesto en el top 30 del certamen.

¿Cómo votar por Mirna Caballini, Miss Universo Panamá?

Si quieres apoyar a la representante de Panamá y ayudarla a llegar al top 30 del Miss Universo 2025, puedes hacerlo desde la aplicación oficial del certamen siguiendo estos pasos:

- Descarga la aplicación Miss Universe desde Google Play o App Store.

-Regístrate con tu correo electrónico.

- En el menú principal, selecciona la opción “Vote”.

-Toca “Contest” y elige a tu candidata favorita (Miss Panamá).

Para obtener votos, puedes ver anuncios o comprar paquetes de votos dentro de la app.

- Presiona “Vote now” e ingresa la cantidad de votos que deseas otorgar.

-Confirma tu voto ingresando tu contraseña.

- Espera a que tu voto sea registrado exitosamente.

