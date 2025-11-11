Miss Universo 2025: así puedes votar por Panamá y ayudarla a entrar al top 30

<b> Si quieres apoyar a la representante de Panamá y ayudarla a llegar al top 30 del Miss Universo 2025, puedes hacerlo desde la aplicación oficial del certamen siguiendo estos pasos:</b>-<i> Descarga la aplicación Miss Universe desde Google Play o App Store.</i><i>-Regístrate con tu correo electrónico.</i><i>- En el menú principal, selecciona la opción 'Vote'.</i><i>-Toca 'Contest' y elige a tu candidata favorita (Miss Panamá).</i><i>Para obtener votos, puedes ver anuncios o comprar paquetes de votos dentro de la app.</i><i>- Presiona 'Vote now' e ingresa la cantidad de votos que deseas otorgar.</i><i>-Confirma tu voto ingresando tu contraseña.</i><i>- Espera a que tu voto sea registrado exitosamente.</i>