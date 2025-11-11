Miss Universo 2025: así puedes votar por Panamá y ayudarla a entrar al top 30

El Miss Universo 2025 cuenta con la participación de más de 120 delegadas que actualmente forman parte de las actividades previas al certamen, el cual se celebrará en Tailandia.

El próximo 21 de noviembre se conocerá quién será la sucesora de Victoria Kjær, actual reina universal del 2024.

Este año, el formato de clasificación mantendrá la misma estructura de ediciones anteriores: primero se elegirá al top 30, luego al top 10, al top 5 y finalmente al top 3, del cual saldrá la nueva Miss Universo 2025.

Además, el público tendrá un papel clave en esta edición. A través de la aplicación oficial de Miss Universe, los fanáticos podrán votar por sus candidatas favoritas y ayudarlas a conseguir un puesto en el top 30 del certamen.