El escándalo que empañó al Miss Universo 2025: humillaciones, protestas y renuncias

Cuando la atención parecía centrarse en el incidente con México, otra controversia sacudió al certamen. La representante de Chile, Inna Moll, fue duramente criticada tras publicar un video en redes sociales donde simulaba consumir una sustancia blanca, en alusión al tema 'Addicted to You' de Shakira.El video generó una ola de rechazo en redes y obligó a Moll a disculparse públicamente, alegando que se trataba de una idea de su maquillista y que 'debió haberla detenido a tiempo'. Este segundo episodio aumentó la percepción de descontrol dentro del certamen y reforzó el argumento de quienes piden una reestructuración profunda de la organización.