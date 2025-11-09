Caribe militarizado y apuesta por la paz marcan la Cumbre Celac-UE

El encuentro estuvo copresidido por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente del Consejo Europeo, el portugués António Costa. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el canciller alemán, Friedrich Merz; y el presidente francés, Emmanuel Macron, fueron algunas de las figuras de alto perfil que no estuvieron presentes.Otros líderes regionales, como el presidente chileno, Gabriel Boric; el presidente uruguayo, Yamandú Orsi; y la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, enviaron a sus respectivos cancilleres. Argentina, por su parte —en un gesto que refleja las tensiones ideológicas con los gobiernos de izquierda y en línea con Estados Unidos— optó por una representación de bajo perfil, encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores ad interim, Juan Manuel Navarro.Aun así, varios jefes de Estado respaldaron el evento. El de mayor peso económico fue el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien confirmó su asistencia a última hora, así como la del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. También respaldaron la cumbre los primeros ministros de Portugal, Luís Montenegro; Finlandia, Petteri Orpo; Países Bajos, Dick Schoof; y Croacia, Andrej Plenković.Desde el Caribe llegaron los representantes de Guyana, Mark Phillips; Belice, John Briceño; San Cristóbal y Nieves, Terrance Drew; y la primera ministra de Barbados, Mia Mottley.La representación de Panamá estuvo a cargo del viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, quien, previo al evento, adelantó que llevaría la postura de defender el multilateralismo. 'Es un encuentro oportuno y valioso para tratar temas de interés común que tienen una dimensión social, geopolítica y de seguridad internacional relevante', sostuvo el diplomático panameño.