Desde California, Gavin Newson consolida su candidatura nacional contra Trump

Considerado progresista en temas sociales y vilipendiado por ello por los partidarios más conservadores de Trump, el gobernador de California quiso tender recientemente la mano a Steve Bannon, una figura prominente de la extrema derecha.Pero esta estrategia distó mucho de ser aceptada unánimemente dentro del Partido Demócrata.Ante un Trump decidido a atacarlo, Newsom cambió luego de táctica y comenzó a contraatacar con vehemencia, sin dudar en usar los mismos métodos que el presidente sobre todo en redes sociales, donde lo ridiculiza a él ya su estilo de escritura hiperbólico.Esta estrategia tampoco ha contado con el apoyo unánime de los demócratas.Este verano boreal, ante las protestas en Los Ángeles por las redadas contra los inmigrantes, Trump desplegó a la Guardia Nacional desoyendo al gobernador, que lo tildó de 'autoritario'.'Lo que Donald Trump quiere por encima de todo es vuestra lealtad. Vuestro silencio. Vuestra complicidad. ¡No cedáis!', dijo a los ciudadanos.Desde entonces, no ha cesado de burlarse del presidente, conocido por su extrema susceptibilidad.Esta misma semana, en un comunicado oficial sobre la eliminación de los programas federales de asistencia alimentaria mostró el rostro de Trump superpuesto al de... María Antonieta.