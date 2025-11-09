Trabajos en el colector del río Matasnillo se extenderán hasta diciembre 2026

El proyecto está financiado con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que aprobó en 2015 un préstamo por 181,3 millones de dólares. Parte de este financiamiento proviene del Fondo de Co-Financiamiento para América Latina de China, y parte de capital ordinario. La obra está a cargo del Consorcio BRD Matasnillo, integrado por la empresa francesa Bessac S.A.S., la panameña Rodio Swissboring Panamá, S.A. y la mexicana Dirac S.A.P.I.El acto público fue adjudicado el 6 de julio de 2022 y la orden de proceder el 17 de marzo de 2023.Los trabajos realizados impactan a decenas de miles de personas, ya sea por el ruido, los cierres de calle u otras afectaciones. 'A nosotros no nos gusta hablar de las personas que estamos afectando, sino las personas que vamos a beneficiar, porque todas estas 68 mil personas que hoy se pueden ver impactadas directamente por este proyecto van a ser beneficiadas muy pronto', arguyó la directora de Saneamiento de Panamá, María Fernanda De Mendoza. 'Nosotros tenemos un departamento socioambiental. Si están en el área de influencia de un proyecto, tenemos un buzón de sugerencias. Uno de nuestros mayores indicadores es tratar de cerrar todas estas sugerencias y atenderlas. Entonces, claro, si hay un desborde, si hay un mal olor, también que nos comuniquen, que se acerquen a nosotros, porque también necesitamos el apoyo de todos los ciudadanos para saber y poder detectarlos y a su vez atenderlos', detalló. Explicó además que el consorcio es responsable, de acuerdo al contrato, de compensar a los ciudadanos por afectaciones.En cuanto a los terrenos afectados, gran parte de los trabajos va por la servidumbre pública o a lo largo de ríos y quebradas. Cuando pasan por fincas o espacios públicos compartidos, se aplica una indemnización en base a avalúos del Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría General de la República.