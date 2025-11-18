Gissele Reyes: la venezolana que ha llevado a varias reinas a la corona del Miss Universo

Gissele Reyes, reconocida internacionalmente por convertir a numerosas <i>misses</i> en reinas de belleza, continúa consolidándose como una de las figuras más influyentes en la preparación de candidatas a certámenes internacionales, incluido <b><a href="/tag/-/meta/miss-universo">Miss Universo</a></b>, uno de los concursos más prestigiosos del mundo.Su trayectoria la ha llevado a ser considerada la creadora de algunas de las pasarelas más icónicas del Miss Universo, logrando que varias de sus alumnas alcancen la anhelada corona universal. Su disciplina, técnica y enfoque formativo han convertido su nombre en una referencia ineludible dentro del entrenamiento de reinas de belleza.