Gissele Reyes: la venezolana que ha llevado a varias reinas a la corona del Miss Universo

Su trayectoria la ha llevado a ser considerada la creadora de algunas de las pasarelas más icónicas del Miss Universo, logrando que varias de sus alumnas alcancen la anhelada corona universal. Su disciplina, técnica y enfoque formativo han convertido su nombre en una referencia ineludible dentro del entrenamiento de reinas de belleza.

Gissele Reyes, reconocida internacionalmente por convertir a numerosas misses en reinas de belleza, continúa consolidándose como una de las figuras más influyentes en la preparación de candidatas a certámenes internacionales, incluido Miss Universo , uno de los concursos más prestigiosos del mundo.

Durante una entrevista en el podcast Cara a Cara , conducido por Rodner Figueroa , Reyes reveló que desde los 12 años ya tenía claro que quería dedicarse a ser profesora de modelaje. Aseguró que su vocación surgió a temprana edad y que siempre supo cuál sería su camino profesional.

Gisselle Reyes tiene una alta trayectoria como formadora de misses

Gissele Reyes, una de las preparadoras de misses más influyentes de América Latina, continúa destacando por su impecable trayectoria en el entrenamiento de reinas de belleza que han brillado en los certámenes internacionales más importantes del mundo. Su experiencia y técnica la han convertido en un referente del modelaje y la pasarela, especialmente en el universo de los concursos de belleza.

Reyes fue la encargada de preparar a Miss Latina, certamen realizado por Telemundo, aportando su sello característico de formación y elegancia.

Además, su trabajo ha sido determinante en la preparación de varias ganadoras del Miss Universo, entre ellas Alicia Machado, Dayana Mendoza, Stefanía Fernández y Amelia Vega, todas coronadas en distintas ediciones del reconocido concurso global.

Su influencia no se limita únicamente al Miss Universo: también ha entrenado a candidatas que han competido en Miss International, uno de los certámenes más antiguos y relevantes del circuito mundial, ampliando aún más su impacto en la industria.

Gissele Reyes es reconocida también por su emblemático estilo, popularmente llamado “El tumbao Reyes”, una técnica de pasarela que se ha vuelto sinónimo de seguridad, elegancia y presencia escénica, y que ha marcado tendencia entre numerosas aspirantes.