En Vivo | Lotería de Panamá - Resultados del sorteo del miércoles 19 de noviembre de 2025

La Lotería Nacional de Panamá realiza la tarde de este 19 de noviembre de 2025, el sorteo ordinario de miercolito correspondiente al número 3039.

Este sorteo está dedicado al 17 aniversario del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá.

Resultados del sorteo de miercolito correspondiente al 19 de noviembre de 2025:

Primer Premio: 4740

Letras: AACD

Serie: 16

Folio: 2

Segundo Premio: 8453

Tercer Premio: 2032

¿Qué es el sorteo de miercolito y cuáles son los premios?

El sorteo es uno de los regulares de la Lotería Nacional de Beneficencia, realizado todos los miércoles.

Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.

Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.