En Vivo | Lotería de Panamá - Resultados del sorteo del miércoles 05 de noviembre de 2025

Este sorteo pertenece al día miércoles <b>05 de noviembre</b>, sin embargo, cambió su fecha al día de hoy por motivo de <b><a href="/tag/-/meta/fiestas-patrias">fiestas patrias</a></b>. Para esta edición los billetes y chances, destacan en su impresión <b>Día de la consolidación de la gesta separatista de 1903 en la <a href="/tag/-/meta/provincia-de-colon">provincia de Colón</a>.</b><i>Resultados del sorteo de miercolito correspondiente al 05 de noviembre de 2025:</i><b>Primer Premio: 6921</b><b>Letras: CABC</b><b>Serie: 1</b><b>Folio: 14</b><b>Segundo Premio: 3239</b><b>Tercer Premio: 1027</b><b>¿Qué es el sorteo de miercolito y cuáles son los premios?</b>El sorteo es uno de los regulares de la <b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia" target="_blank">Lotería Nacional de Beneficencia</a></b>, realizado todos los miércoles.Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.