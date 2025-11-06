En Vivo | Lotería de Panamá - Resultados del sorteo del miércoles 05 de noviembre de 2025

Este sorteo pertenece al día miércoles 05 de noviembre, sin embargo, cambió su fecha al día de hoy por motivo de fiestas patrias. Para esta edición los billetes y chances, destacan en su impresión Día de la consolidación de la gesta separatista de 1903 en la provincia de Colón.

Resultados del sorteo de miercolito correspondiente al 05 de noviembre de 2025:

Primer Premio: 6921

Letras: CABC

Serie: 1

Folio: 14

Segundo Premio: 3239

Tercer Premio: 1027

¿Qué es el sorteo de miercolito y cuáles son los premios?

El sorteo es uno de los regulares de la Lotería Nacional de Beneficencia, realizado todos los miércoles.

Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.

Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.