PANAMÁ

En Vivo | Lotería de Panamá - Resultados del sorteo del miércoles 29 de octubre de 2025

Kathyria Caicedo
  • 29/10/2025 15:23
Es sorteo de miercolito se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.

La Lotería Nacional de Panamá realiza la tarde de este miércoles 29 de octubre de 2025, el sorteo ordinario de miercolito correspondiente al número 3036.

Para este sorteo los billetes y chances, destacan en su impresión el aniversario No.18 de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

Resultados del sorteo de miercolito correspondiente al 29 de octubre de 2025:

Primer Premio: 0096

Letras: AABA

Serie: 9

Folio: 9

Segundo Premio: 3425

Tercer Premio: 3709

¿Qué es el sorteo de miercolito y cuáles son los premios?

El sorteo es uno de los regulares de la Lotería Nacional de Beneficencia, realizado todos los miércoles.

Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.

Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.

