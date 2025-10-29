En Vivo | Lotería de Panamá - Resultados del sorteo del miércoles 29 de octubre de 2025

<b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia" target="_blank">La Lotería Nacional de Panamá</a></b> realiza la tarde de este miércoles 29 de octubre de 2025, el sorteo ordinario de miercolito correspondiente al número 3036. Para este sorteo los billetes y chances, destacan en su impresión el aniversario No.18 de la <b><a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/acodeco-autoridad-de-proteccion-al-consumidor-y-defensa-de-la-competencia">Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).</a></b><i>Resultados del sorteo de miercolito correspondiente al 29 de octubre de 2025:</i><b>Primer Premio: 0096</b><b>Letras: AABA</b><b>Serie: 9</b><b>Folio: 9</b><b>Segundo Premio: 3425</b><b>Tercer Premio: 3709</b>