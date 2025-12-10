El SICA y Unesco lanzan política regional para dignificar el trabajo del artista en Centroamérica

El Ministerio de Cultura así como la Comisión Centroamericana de Cultura y Educación del Sistema de Integración Centroamericana (CECC-SICA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura presentaron este miércoles 10 de diciembre la hoja de ruta para dignificar profesionalmente al artista.

Una política que se devela en momentos en los que Panamá recibió a los ministros de Cultura integrados en el SICA durante la Trigésima Octava Reunión del Consejo de Ministras y Ministros de Educación y Cultura de la CECC-SICA, que tendrá lugar entre hoy y mañana.

La misma se denomina como la “Política Regional para la Promoción y la Protección de las Personas Artistas y Trabajadoras de la Cultura de la Región SICA al 2030”, con la que buscan sentar las bases con las que el artista pueda vivir dignamente del talento del que ha hecho una profesión.

Una de las principales responsables de articular este proyecto ha sido la consultora Gloria Lezcano, quien enfatizó que la misión de la iniciativa radica en crear un futuro digno para el artista y trabajador de la cultura.

Para ello, se necesitó de la asesoría de un comité técnico y consejo consultivo integrado por especialistas en la materia, sostener un encuentro regional entre países de América Latina y el Caribe, elaborar un diagnóstico regional del contexto en el que vive el trabajador de la cultura así como consultas nacionales en los países miembros del SICA y un diseño participativo en la elaboración de las políticas públicas destinadas a mejorar la vida de los artistas. Todo ello en un trabajo intergubernamental que se llevó a cabo a nivel regional en conjunto con la sociedad civil, representada en los sectores culturales.

“Es una política importante que reconoce una deuda histórica en relación al reconocimiento del trabajo del artista como lo que es eso: un trabajo. Es clave generar políticas que permitan a los artistas salir de esa precariedad a la que han sido sometidos históricamente, y que puedan tener trabajos estables. Más aún tomando en cuenta que el trabajo artístico no es estable y que el trabajo del artista es multifuncional: crea, gesta, produce, etc. Los artistas o no son pagados o no se les paga los suficiente. De igual forma, no se reconoce de la misma forma el aprendizaje captado desde la tradición familiar como el que se puede adquirir a través de la academia o el ámbito profesional”, destacó Lezcano.