POLÍTICA CULTURAL

El SICA y Unesco lanzan política regional para dignificar el trabajo del artista en Centroamérica

La iniciativa se presentó en la Ciudad de las Artes este miércoles.
Por
José Vilar
  • 10/12/2025 14:35
El Ministerio de Cultura, la CECC-SICA y la Unesco presentaron la Política Regional para la Promoción y Protección de las Personas Artistas al 2030, un ambicioso plan que busca garantizar derechos laborales, estabilidad y reconocimiento al trabajador cultural en Centroamérica

El Ministerio de Cultura así como la Comisión Centroamericana de Cultura y Educación del Sistema de Integración Centroamericana (CECC-SICA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura presentaron este miércoles 10 de diciembre la hoja de ruta para dignificar profesionalmente al artista.

Una política que se devela en momentos en los que Panamá recibió a los ministros de Cultura integrados en el SICA durante la Trigésima Octava Reunión del Consejo de Ministras y Ministros de Educación y Cultura de la CECC-SICA, que tendrá lugar entre hoy y mañana.

La misma se denomina como la “Política Regional para la Promoción y la Protección de las Personas Artistas y Trabajadoras de la Cultura de la Región SICA al 2030”, con la que buscan sentar las bases con las que el artista pueda vivir dignamente del talento del que ha hecho una profesión.

Una de las principales responsables de articular este proyecto ha sido la consultora Gloria Lezcano, quien enfatizó que la misión de la iniciativa radica en crear un futuro digno para el artista y trabajador de la cultura.

Para ello, se necesitó de la asesoría de un comité técnico y consejo consultivo integrado por especialistas en la materia, sostener un encuentro regional entre países de América Latina y el Caribe, elaborar un diagnóstico regional del contexto en el que vive el trabajador de la cultura así como consultas nacionales en los países miembros del SICA y un diseño participativo en la elaboración de las políticas públicas destinadas a mejorar la vida de los artistas. Todo ello en un trabajo intergubernamental que se llevó a cabo a nivel regional en conjunto con la sociedad civil, representada en los sectores culturales.

“Es una política importante que reconoce una deuda histórica en relación al reconocimiento del trabajo del artista como lo que es eso: un trabajo. Es clave generar políticas que permitan a los artistas salir de esa precariedad a la que han sido sometidos históricamente, y que puedan tener trabajos estables. Más aún tomando en cuenta que el trabajo artístico no es estable y que el trabajo del artista es multifuncional: crea, gesta, produce, etc. Los artistas o no son pagados o no se les paga los suficiente. De igual forma, no se reconoce de la misma forma el aprendizaje captado desde la tradición familiar como el que se puede adquirir a través de la academia o el ámbito profesional”, destacó Lezcano.

La consultora Gloria Lezcano presentó los resultados de la elaboración de la política pública.
El encargado del sector cultural para Colombia, Centroamérica y México de la Unesco Enrique López Hurtado consideró por su parte que el lanzamiento de esta nueva iniciativa de política pública de los artistas “es un motivo de gran alegría”.

Esto marca un camino a seguir bajo el liderazgo de todos los países para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los trabajadores del sector cultural. En el ámbito político, es un reconocimiento a la labor de los artistas. La intención es cambiarles la vida con este reconocimiento y este esfuerzo de todos los países es una muestra de la voluntad política que hay en torno a ello”, aseguró.

En tanto, López Hurtado hizo alusión al confinamiento decretado por la pandemia, cuando el arte y la cultura fueron un bálsamo para la población. Sin embargo, los efectos económicos del coronavirus se hicieron sentir en un sector que ya venía acumulando fallas estructurales, que a su vez se traducían en una precariedad laboral del trabajador de la cultura.

“Si no hacemos algo al respecto, corremos el riesgo de que los problemas estructurales se sigan agrandando y empeorando, perdiendo así uno de los grandes activos de la sociedad. Antes, no se tenían registros de sus condiciones laborales. Esto es algo que no debe volver a suceder”, reafirmó.

La ministra de Cultura Maruja Herrera resaltó la importancia del momento.
Por su lado, la ministra de Cultura Maruja Herrera manifestó tener un motivo más de celebración además del día de su cumpleaños: la puesta en marcha de una iniciativa de políticas públicas culturales destinadas a concebir los derechos culturales como derechos humanos.

El arte es el motor del desarrollo económico y es el motor, por mucho de que esté la inteligencia artificial, la lectura y la escritura tienen que prevalecer. Tenemos que fomentar la lectura y la escritura y el fomento de las habilidades blandas que solo otorga la cultura, para que su desarrollo integral esté alineado a lo que se van a enfrentar en el futuro. Los procesos creativos requieren de construcción e imaginación por lo que queremos promover fuertemente a las escuelas de arte de la región centroamericana para fortalecer las habilidades lúdicas de los individuos”, apuntó, señalando que el derecho a la cultura es el derecho del ciudadano a ser feliz.

La secretaria general de la CAF Alejandra Claros reveló que Panamá acogerá el evento ‘Voces por nuestra región’, como antesala a la cumbre de enero próximo.
La secretaria general de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) Alejandra Claros resaltó que la articulación de esta política pública cultural centroamericana responde a la abundancia de creatividad y diversidad que se representa en Panamá, que será sede del evento ‘Voces por nuestra región: cultura que mueve al mundo’, que se llevará a cabo el próximo 27 de enero en el Panamá Convention Center como la antesala cultural al Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, que se realizará los días 28 y 29 de enero.

En otro ámbito, Claros reivindicó que las economías creativas son fundamentales para la reactivación económica de las naciones y que la CAF da mucha importancia al ámbito cultural a través de la disposición de inversión de sus países miembros.

