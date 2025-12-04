Se agrava la conexión aérea de Venezuela

La aerolínea estatal colombiana Satena anunció la suspensión temporal de sus operaciones desde y hacia Valencia, Venezuela, debido a intermitencias detectadas en señales de navegación y alertas de seguridad en el Mar Caribe, una medida que busca salvaguardar la integridad de sus pasajeros.

Según el diario El Tiempo, la decisión se da en medio de una creciente tensión militar en la región, luego de que varias aerolíneas nacionales e internacionales suspendieran previamente sus vuelos hacia Caracas.

La aerolínea colombiana volaba dos veces por semana a la ciudad de Valencia, a dos horas de la capital y es la tercera más grande del país suramericano.

La decisión de la aerolíneas estatal de Colombia contradice declaraciones del presidente Gustavo Petro, que ha dicho que es seguro viajar al vecino país .

Laser Airlines, por su parte, informó este jueves, mediante un comunicado, que no podrá operar sus vuelos entre las ciudades de Caracas y Madrid programados para los días 5 y 8 de diciembre.

De acuerdo con Laser Airlines, canceló los vuelos debido a una situación de fuerza mayor asociada a las restricciones impuestas por la Autoridad Española de Seguridad Aérea (AESA)

La aerolínea venezolana explicó que los vuelos correspondientes a la ruta Caracas–Madrid–Caracas, quedan suspendidos mientras se mantengan las limitaciones operativas comunicadas por las autoridades españolas.

La aerolínea Wingo también anunció la suspensión temporal de sus operaciones desde y hacia la capital venezolana, tras registrar intermitencias en una de las señales de navegación durante uno de sus vuelos.

Tanto Satena como Wingo, e incluso Copa Airlines, han reiterado que estas suspensiones son de carácter preventivo y temporal.

Copa Airlines anunció este jueves que decidió extender la suspensión temporal de sus operaciones hacia y desde Caracas hasta el viernes 12 de diciembre.

El Gobierno de Venezuela advirtió que retirará los derechos de tráfico aéreo a las aerolíneas que interrumpan sus vuelos hacia el país.

La ofensiva del mandatario estadounidense contra el narcotráfico en la región, sin presentar pruebas de que las embarcaciones transportaran droga, ya se ha cobrado la vida de más de 80 personas. La familia de un pescador colombiano murió en un bombardeo denunciado a su gobierno ante la CIDH, reseñó la agencia de noticias AFP en un nota publicada este jueves.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, asegura que el objetivo real de los ataques es derrocarlo.