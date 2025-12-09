PRD fija postura sobre garantías judiciales en el caso de Héctor Brands

A través de un comunicado difundido este martes 9 de diciembre, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) reiteró su posición institucional en favor del debido proceso, la presunción de inocencia y el respeto a la dignidad de las personas sometidas a investigaciones penales.

En el pronunciamiento, el colectivo político no menciona de forma directa al exdiputado y exdirector de Panadeportes, Héctor Brands, aprehendido la madrugada de este martes, pero fija postura en medio del debate público generado por casos judiciales de alto perfil.

“El PRD no defiende culpables, pero tampoco abandona inocentes”, señala el comunicado, en el que se advierte que ninguna investigación debe derivar en juicios mediáticos ni en condenas anticipadas.

La organización indicó que, si bien respeta la labor de las autoridades competentes, la justicia debe actuar con equilibrio, proporcionalidad e imparcialidad. En ese sentido, manifestó inquietud por lo que considera una aplicación desigual del rigor y la celeridad judicial, particularmente cuando los procesos involucran a actores políticos.

El partido también cuestionó la utilización de medidas que calificó como excesivas, como allanamientos o actuaciones que expongan públicamente a las personas investigadas, cuando según el comunicado, existen mecanismos regulares para citarlas a comparecer ante las autoridades.

El pronunciamiento se produce horas después de la aprehensión Brands, quien es investigado por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, y deberá comparecer ante un juez de garantías la tarde de este 10 de diciembre.

El PRD concluyó su mensaje subrayando que Panamá requiere instituciones fuertes, transparentes y libres de presiones externas o intereses circunstanciales, y advirtió que sin una justicia imparcial no es posible consolidar una democracia sólida.