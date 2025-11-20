  1. Inicio
Política

Pedro Miguel González acusa a Mulino de presionar al Ministerio Público y llama a una oposición firme

Pedro Miguel González aspira a la secretaría general del CEN del PRD.
Por
Rayshel Flores
  • 20/11/2025 10:45
El dirigente del PRD cuestionó a Mulino recordando que ‘estuvo preso’ y denunciando que actualmente existe ‘selectividad’ en los procesos judiciales.

El candidato a la secretaría general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Pedro Miguel González, manifestó que a partir de este 23 de noviembre el colectivo iniciará “la oposición que no ha hecho en los 16 meses del actual gobierno”.

Durante su intervención, González lanzó duras críticas contra la administración del presidente José Raúl Mulino, afirmando que en el país “hay un procurador que es el mandadero del Ejecutivo”, señalando lo que considera una falta de independencia en el Ministerio Público.

El dirigente también cuestionó en Telemetro Reporta al propio mandatario, recordando que “estuvo preso” y denunciando que actualmente existe “selectividad” en los procesos judiciales.

Aseguró que “tenemos a un presidente presionando al Ministerio Público con fines políticos”, lo que —según él— afecta la institucionalidad.

González añadió que Mulino “no cuenta con una fuerza política que lo respalde, sino con la fuerza pública”, refiriéndose a que el apoyo al gobierno proviene más de estructuras de seguridad que de un respaldo partidario. “Es decir hay todas las posibilidades para que el PRD se reconecte con el país”, dijo.

A criterio del político, el PRD adoptará una postura más crítica, fiscalizadora y confrontativa frente al Ejecutivo, argumentando que el país necesita una oposición firme y activa.

Elecciones para el CEN del PRD

Un total de 45 aspirantes se postularon para disputar los cinco cargos vacantes en el CEN, luego de la renuncia de Rubén De León, Crispiano Adames, Doris Zapata, Edgardo Zurdo y Rogelio Paredes.

Ocho personas se postularon para el cargo de secretario general. Estos son: Higinio González, Luis Alberto Castilla, Demetrio Grenal, Audino Fuentes, Juan De Dios Caballero, Balbina Herrera Araúz, Pablo De Gracia Pinilla y Pedro Miguel González.

El Directorio Nacional del colectivo político se realizará el próximo domingo 23 de noviembre.

Candidatos a presidir la Secretaría General del CEN del PRD.
