Pedro Miguel González acusa a Mulino de presionar al Ministerio Público y llama a una oposición firme

El candidato a la secretaría general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Pedro Miguel González, manifestó que a partir de este 23 de noviembre el colectivo iniciará “la oposición que no ha hecho en los 16 meses del actual gobierno”.

Durante su intervención, González lanzó duras críticas contra la administración del presidente José Raúl Mulino, afirmando que en el país “hay un procurador que es el mandadero del Ejecutivo”, señalando lo que considera una falta de independencia en el Ministerio Público.

El dirigente también cuestionó en Telemetro Reporta al propio mandatario, recordando que “estuvo preso” y denunciando que actualmente existe “selectividad” en los procesos judiciales.

Aseguró que “tenemos a un presidente presionando al Ministerio Público con fines políticos”, lo que —según él— afecta la institucionalidad.