Pedro Miguel González acusa a Mulino de presionar al Ministerio Público y llama a una oposición firme

González añadió que Mulino <b>'no cuenta con una fuerza política que lo respalde, sino con la fuerza pública'</b>, refiriéndose a que el apoyo al gobierno proviene más de estructuras de seguridad que de un respaldo partidario. 'Es decir hay todas las posibilidades para que el PRD se reconecte con el país', dijo.A criterio del político, el PRD adoptará una postura más crítica, fiscalizadora y confrontativa frente al Ejecutivo, argumentando que el país necesita una oposición firme y activa.<b>Elecciones para el CEN del PRD</b>Un total de <b>45 aspirantes</b> se postularon para disputar los <b>cinco cargos vacantes</b> en el CEN, luego de la renuncia de Rubén De León, Crispiano Adames, Doris Zapata, Edgardo Zurdo y Rogelio Paredes.Ocho personas se postularon para el cargo de s<b>ecretario general</b>. Estos son: Higinio González, Luis Alberto Castilla, Demetrio <b>Grenal</b>, Audino Fuentes, Juan De Dios Caballero, Balbina Herrera Araúz, Pablo De Gracia Pinilla y Pedro Miguel González.El Directorio Nacional del colectivo político se realizará el próximo domingo 23 de noviembre.