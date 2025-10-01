Ya es oficial, Pedro Miguel González aspira a la Secretaría General del PRD

<b><a href="/tag/-/meta/pedro-miguel-gonzalez-pinzon">Pedro Miguel González</a></b> hizo oficial su postulación para ocupar la Secretaría General del <b><a href="/tag/-/meta/prd-partido-revolucionario-democratico">Partido Revolucionario Democrático (PRD),</a></b> durante el Directorio Nacional que tendrá el colectivo el próximo 23 de noviembre.Durante este ejercicio, el PRD tendrá la elección de cinco cargos vacantes en su <b>Comité Ejecutivo Nacional (CEN).</b>Recientemente, González advirtió que el PRD <b>enfrenta una profunda crisis de legitimidad y gobernabilidad interna</b>, que difícilmente podrá superarse si no se realiza un <i>'recambio en el liderazgo político con gente que realmente comprenda el papel que tiene que jugar este partido en la sociedad panameña'</i>.Los aspirantes al CEN tendrán hasta este jueves 2 de octubre para postularse, en un horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m, según estableció la Comisión Nacional de Elección del PRD.