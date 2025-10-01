Ya es oficial, Pedro Miguel González aspira a la Secretaría General del PRD

Pedro Miguel González hizo oficial su postulación para ocupar la Secretaría General del Partido Revolucionario Democrático (PRD), durante el Directorio Nacional que tendrá el colectivo el próximo 23 de noviembre.

Durante este ejercicio, el PRD tendrá la elección de cinco cargos vacantes en su Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

Recientemente, González advirtió que el PRD enfrenta una profunda crisis de legitimidad y gobernabilidad interna, que difícilmente podrá superarse si no se realiza un “recambio en el liderazgo político con gente que realmente comprenda el papel que tiene que jugar este partido en la sociedad panameña”.

Los aspirantes al CEN tendrán hasta este jueves 2 de octubre para postularse, en un horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m, según estableció la Comisión Nacional de Elección del PRD.