Colombia compara en la ONU la operación de Estados Unidos en Venezuela con “los peores momentos de injerencias”

Colombia denunció este lunes ante el Consejo de Seguridad de la ONU la operación militar estadounidense para derrocar al líder venezolano Nicolás Maduro, extraído del país y trasladado a Nueva York junto a su esposa, y la comparó a “los peores momentos de injerencias” en la región.

“Estas acciones recuerdan los peores momentos de injerencias en la política latinoamericana del Caribe y constituye una clara amenaza a la preservación de la región como una zona de paz”, declaró la representante colombiana, Leonor Zalabata Torres.

Colombia ingresó en el Consejo de Seguridad el pasado 1 de enero, y pidió la convocatoria urgente del máximo órgano de la ONU a petición de Venezuela.

Fuerzas especiales estadounidenses atacaron en la madrugada del sábado Caracas y sus alrededores, y se llevaron a Maduro y su esposa Cilia Flores, acusados de narcotráfico y terrorismo ante un tribunal en Nueva York.

“Es importante además dimensionar lo que esta situación significa para la paz y la seguridad internacionales, más allá de nuestra región, especialmente cuando un miembro permanente el Consejo de Seguridad toma la decisión de hacer uso de la fuerza y asumir control de manera unilateral de otro estado soberano con el objeto, entre otros, de apropiarse de recursos naturales o estratégicos”, añadió Zalabata Torres.

Previamente el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, exhortó a “respetar los principios de soberanía, independencia política e integridad territorial de los Estados”, según declaraciones leídas en su nombre por la subsecretaria general Rosemary DiCarlo.

La audaz operación militar de Estados Unidos provocó la condena de gobiernos de izquierda de la región, como Colombia, México o Brasil, y el apoyo de los aliados de Washington, como Argentina o El Salvador.

El presidente Donald Trump aseguró al explicar la incursión que uno de los objetivos era volver a abrir la explotación petrolera venezolana a empresas estadounidenses, que a su juicio merecen extraer esa riqueza como medida de compensación por perjuicios sufridos en el pasado.

Venezuela nacionalizó la industria petrolera bajo la presidencia de Carlos Andrés Pérez, en enero de 1976.

“Estamos aceptando que la ley e intereses del más fuerte prevalezcan sobre el multilateralismo”, criticó la embajadora colombiana.

Colombia ofrece su mediación para resolver la crisis entre Estados Unidos y Venezuela, aseguró.

En plena escalada diplomática y militar en la región, Trump también se ha mostrado muy duro con el presidente colombiano Gustavo Petro, al que ha amenazado con algún tipo de intervención si no ataja el narcotráfico.