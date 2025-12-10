Gobierno de Panamá responde a declaraciones de diputado Zúñiga sobre lucha contra la pesca ilegal

El Gobierno de Panamá rechazó las recientes declaraciones del diputado Roberto Zúñiga, quien afirmó una supuesta inactividad estatal en la lucha contra la <b>Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR)</b> después de su visita al Parlamento Europeo. A través de un comunicado conjunto, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (Arap), la Autoridad Marítima de Panamá, el Ministerio de Economía y Finanzas, y la Secretaría de Metas respondieron señalando que dichas afirmaciones son <b>'arbitrarias, sesgadas e incompletas'.</b>Según el comunicado, la Unión Europea, a través de su Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG MARE), reconoció formalmente los esfuerzos sustanciales que ha realizado Panamá desde el 1 de julio de 2024 para reforzar y modernizar su sistema de control marítimo y pesquero.Añadieron que, a diferencia de dicho por el diputado Zuñiga, la realidad es que Panamá está en la fase final de un proceso de mejora, validado y reconocido por la máxima autoridad pesquera.<b>El Gobierno confirmó que, tras la reunión de alto nivel, la UE proyecta que Panamá superará la auditoría de DG MARE </b>durante el primer semestre de 2026, gracias al fortalecimiento de inspecciones portuarias, la actualización de la legislación y el aumento de sanciones contra operadores ilícitos.Entre las acciones ejecutadas se destacan: refuerzo de la Arap con mayor capacidad técnica, operativa y de rastreo satelital, coordinación interinstitucional entre AMP, Servicio Nacional Aeronaval y otras entidades para vigilancia y represión en zonas sensibles.Implementación del programa de Observadores a Bordo y modernización legislativa para garantizar mayor transparencia en la flota nacional e internacional bajo bandera panameña.El comunicado también aclara que el 30 de octubre de 2025, la Unión Europea y el Gobierno de Panamá, luego del Mecanismo de Consultas Políticas sostenido en Octubre del 2025 establece que <b>'la UE reconoció la apertura, el compromiso constructivo y los avances de Panamá en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR)'</b>. Por ello, resultan <b>'contradictorias'</b> las declaraciones del diputado Zúñiga, según el Gobierno.Panamá mantiene una determinación firme de salir de cualquier lista de países no cooperantes y asegura que su respuesta no es reactiva, sino parte de una estrategia continua para proteger los recursos marinos, la sostenibilidad ambiental y la seguridad alimentaria del país.