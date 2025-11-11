Nuevas subcomisiones refuerzan la Comisión de Economía y Finanzas

Las declaraciones del presidente de la Comisión de Economía y Finanzas se dio en medio de la presentación de un balance de gestión del primer periodo de julio a octubre de 2025.Durante esta fase, la Comisión presentó 23 anteproyectos, de los cuales 21 fueron prohijados, 25 terminados, 10 aprobados, nueve enviados a subcomisión, tres retirados, uno rechazado y uno suspendido.Entre los proyectos de ley aprobados, Gaitán resaltó los que buscan impedir que el Estado contrate con empresas condenadas por corrupción y formalizar el perfil del Director de Contrataciones Públicas.