Nuevas subcomisiones refuerzan la Comisión de Economía y Finanzas

La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional anunció este martes la creación de dos nuevas subcomisiones con el objetivo de ampliar el análisis de diferentes sectores del país.

La primera se trata de la subcomisión de Análisis de Grado de Inversión en Panamá, que estará orientada a estudiar la situación fiscal y financiera del país y su impacto en la calificación crediticia.

Eduardo Gaitán, presidente de la Comisión, explicó que la creación de esta subcomisión llega cuando el país enfrenta anualmente pagos de intereses más de $3.000 mil millones.

“Este es un dinero que no puede ser enviado a suplir necesidades de agua, luz y educación porque se están desviando a pagar intereses; por eso, la gran importancia que esta subcomisión cubra el análisis para buscar respuestas”, comentó Gaitán, este martes, en conferencia de prensa.

La segunda subcomisión para la Estrategia Marítima Nacional está destinada a estudiar los desafíos estructurales y normativos del sector marítimo y logístico.

Según Gaitán, en Panamá es importante que se reconozca la importancia marítima y lo que se puede desarrollar para potenciar esa visión. Por lo tanto, aseguró que la subcomisión tendrá un carácter proactivo porque no se limitará solo a revisar temas, sino a preparar proyectos de ley que puedan iniciar un diálogo para tener un sector más desarrollado.

“Por eso, estamos trabajando con una subcomisión el estudio de la Estrategia Marítima Nacional que debe fortalecerse para que se reconozca a Panamá, no solo por el Canal y puertos, sino por su estrategia de mercado”, mencionó el presidente de la Comisión.