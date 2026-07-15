Embajador de EE.UU. reta a Patsy Lee a solicitar otra visa para verificar su estatus

<a href="/tag/-/meta/kevin-marino-cabrera">El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera,</a> lanzó este miércoles 15 de julio unas palabras de corte diplomático a la<a href="/tag/-/meta/patsy-lee"> diputada Patsy Lee</a>, sugiriéndole que solicite nuevamente su visado para comprobar el estatus real de su permiso migratorio, las declaraciones, difundidas a través de <b>Telemetro Reporta.</b>Toda esta situación surge luego de que la parlamentaria desmintiera los rumores sobre la cancelación de su visa estadounidense.Durante un encuentro público cubierto por Telemetro,<b> Cabrera</b> fue cuestionado sobre la situación de la legisladora. Aunque <b>aclaró que la sede diplomática mantiene la política de no discutir expedientes individuales</b>, hizo una excepción retórica argumentando que fue la propia diputada quien decidió hablar del tema públicamente.El embajador fue enfático al defender el derecho soberano de Estados Unidos para <b>'aprobar, quitar y revocar visas'</b>, conforme a las normas de seguridad nacional de su país. Al referirse a las justificaciones de la diputada, Cabrera sentenció frente a los micrófonos de Telemetro: <i><b>'Ella quisiera decir que se le expiró, pero te lo pueden quitar antes que se te expire... si ella duda, que aplique de nuevo para que vea sus resultados'.</b></i>