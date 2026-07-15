  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Embajador de EE.UU. reta a Patsy Lee a solicitar otra visa para verificar su estatus

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera.
El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Flor Isaela Navarro
  • 15/07/2026 19:50
Kevin Marino Cabrera afirmó que Estados Unidos tiene la última palabra sobre las visas e instó a la diputada Patsy Lee a solicitar una nueva si duda de su estatus

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, lanzó este miércoles 15 de julio unas palabras de corte diplomático a la diputada Patsy Lee, sugiriéndole que solicite nuevamente su visado para comprobar el estatus real de su permiso migratorio, las declaraciones, difundidas a través de Telemetro Reporta.

Toda esta situación surge luego de que la parlamentaria desmintiera los rumores sobre la cancelación de su visa estadounidense.

Durante un encuentro público cubierto por Telemetro, Cabrera fue cuestionado sobre la situación de la legisladora. Aunque aclaró que la sede diplomática mantiene la política de no discutir expedientes individuales, hizo una excepción retórica argumentando que fue la propia diputada quien decidió hablar del tema públicamente.

El embajador fue enfático al defender el derecho soberano de Estados Unidos para “aprobar, quitar y revocar visas”, conforme a las normas de seguridad nacional de su país. Al referirse a las justificaciones de la diputada, Cabrera sentenció frente a los micrófonos de Telemetro: “Ella quisiera decir que se le expiró, pero te lo pueden quitar antes que se te expire... si ella duda, que aplique de nuevo para que vea sus resultados”.

La versión de la diputada

La polémica se encendió este martes 14 de julio cuando circularon versiones sobre la presunta revocación de la visa de la diputada Patsy Lee (recientemente adherida a la coalición Vamos), un hecho que coincidió con su participación en la conformación del Grupo de Amistad Parlamentario de Panamá con la República Popular China.

Ante estos señalamientos, la diputada reconoció que previamente le habían advertido que “podrían tomar medidas” contra su visado por su vinculación con este grupo legislativo. Sin embargo, Lee aseguró que el documento había perdido vigencia a inicios de este año y que, por decisión propia, optó por no iniciar los trámites de renovación.

“No pueden quitarme algo que no tengo, porque yo misma decidí no renovarla”, argumentó Lee, en su momento para dar por cerrado el tema.

No obstante, la reciente intervención del embajador Cabrera, captada por las cámaras de Telemetro Reporta, vuelve a colocar el estatus migratorio de la parlamentaria bajo el escrutinio público, dejando claro que las autoridades estadounidenses tienen la última palabra sobre su ingreso al país norteamericano.

Lo Nuevo