Embajador de EE.UU. reta a Patsy Lee a solicitar otra visa para verificar su estatus

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, lanzó este miércoles 15 de julio unas palabras de corte diplomático a la diputada Patsy Lee, sugiriéndole que solicite nuevamente su visado para comprobar el estatus real de su permiso migratorio, las declaraciones, difundidas a través de Telemetro Reporta.

Toda esta situación surge luego de que la parlamentaria desmintiera los rumores sobre la cancelación de su visa estadounidense.

Durante un encuentro público cubierto por Telemetro, Cabrera fue cuestionado sobre la situación de la legisladora. Aunque aclaró que la sede diplomática mantiene la política de no discutir expedientes individuales, hizo una excepción retórica argumentando que fue la propia diputada quien decidió hablar del tema públicamente.

El embajador fue enfático al defender el derecho soberano de Estados Unidos para “aprobar, quitar y revocar visas”, conforme a las normas de seguridad nacional de su país. Al referirse a las justificaciones de la diputada, Cabrera sentenció frente a los micrófonos de Telemetro: “Ella quisiera decir que se le expiró, pero te lo pueden quitar antes que se te expire... si ella duda, que aplique de nuevo para que vea sus resultados”.