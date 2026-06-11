Embajador Kevin Cabrera: Panamá es una prioridad para el Comando Sur y Estados Unidos

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, habló la tarde de este jueves 11 de junio sobre Cuba, inversión en Panamá y visas para ingresar a su país.

”Antes que todo, yo soy el embajador de Estados Unidos en Panamá, no en Cuba. Pero lo que puedo decir es como ha dicho nuestro secretario de Estado, como ha dicho nuestro presidente: Cuba es un estado fallido y lo único peor que un comunista es un comunista incompetente”, manifestó el embajador estadounidense, hijo de padres exiliados cubanos.

Las declaraciones de Marino Cabrera se dieron justo antes del inicio del foro “Panamá y Estados Unidos: Inversión, Innovación y Libertad para el Futuro”, celebrado en el auditorio Carlos Titi Alvarado de la Asamblea Nacional y organizado en conjunto por el diputado Roberto Zúñiga, presidente del Grupo de Amistad Interparlamentario Panamá–Estados Unidos, y la Embajada de los Estados Unidos en Panamá.

El embajador resaltó que el presupuesto este año para el Comando Sur y la ayuda humanitaria en Panamá es diez veces mayor al del año pasado.

“Eso es gracias a esa colaboración entre la administración del presidente Trump y el presidente Mulino”, manifestó Marino Cabrera.

“Un presupuesto refleja tus valores, refleja tus prioridades y Panamá como un amigo, como un socio y como un aliado es una prioridad para los Estados Unidos como amigo y como socio”, añadió.

Además, se refirió a las solicitudes de visa para entrar a Estados Unidos, especialmente en el contexto del Mundial de Fútbol.

“Ustedes tienen la suerte de que la tasa de personas que no son aprobadas para la visa es bastante baja y por eso estamos teniendo conversaciones sobre el visa waiver”, señaló el embajador.

“Para el Mundial, el mejor tiempo para aplicar no es hoy, sino ayer. Si no han aplicado y quieren asistir al Mundial, por favor apliquen hoy para que puedan recibir su cita y lo más probable, basado en todas las estadísticas, es que serán aprobados”, acotó.