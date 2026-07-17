Ministro Ábrego revela que Panamá perdió dos veces el dinero para comprar uniformes de la Fuerza Pública

El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, afirmó que la compra de uniformes para la Fuerza Pública enfrentó múltiples retrasos debido a impugnaciones y demandas entre empresas proveedoras, situación que provocó que se perdieran recursos asignados en dos ocasiones y limitó la entrega de los equipos este año.

Durante una entrevista este viernes 17 de julio en el programa Panamá En Directo, Ábrego explicó que el proceso de adquisición tuvo numerosos obstáculos administrativos.

”Le voy a ser franco, ese tema dio tantas vueltas en las redes que el dinero para la compra de los uniformes lo perdimos en dos ocasiones por no poder ejecutarlo, y la tercera vez, como dice el dicho, la tercera es la vencida, logramos hacerlo”, manifestó.

El ministro detalló que, hasta el momento, solo ha sido recibida la mitad de los uniformes destinados a la Policía Nacional, pese a que el proyecto original contemplaba dotar de vestimenta nueva a toda la Fuerza Pública.

Ábrego indicó que el retraso impidió completar las compras para el resto de los estamentos de seguridad, por lo que el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Servicio Nacional de Migración no recibirán uniformes durante este año.

Según explicó, el problema no obedeció a la falta de recursos, sino a los constantes recursos legales presentados durante las licitaciones públicas.

”Los proveedores empiezan a competir entre ellos, a ponerse demandas y a bloquear los actos. Eso no es nuevo en este sistema”, sostuvo.

El titular de Seguridad adelantó que actualmente el ministerio prepara una nueva propuesta para la compra de uniformes del Servicio Nacional de Migración, mediante un acto público que incluirá etapas de precalificación y confidencialidad antes de su publicación oficial.

Asimismo, rechazó que la compra de uniformes realizada recientemente haya sido confidencial.

Explicó que esa adquisición se financió con recursos extraordinarios aprobados para atender la emergencia, con el objetivo de apoyar a las instituciones que participaron en el restablecimiento del orden público en la provincia de Bocas del Toro y otras regiones del país durante los disturbios registrados el año pasado.

Ábrego insistió en que los procesos de contratación han estado sujetos a los mecanismos legales establecidos y atribuyó los retrasos a las impugnaciones presentadas entre los participantes de las licitaciones públicas.