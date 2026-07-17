Ministro Ábrego revela que Panamá perdió dos veces el dinero para comprar uniformes de la Fuerza Pública

El ministro de <b>Seguridad Pública, <a href="/tag/-/meta/frank-abrego">Frank Ábrego</a></b>, afirmó que la <b>compra de uniformes para la Fuerza Pública</b> enfrentó múltiples retrasos debido a impugnaciones y demandas entre empresas proveedoras, situación que provocó que se perdieran recursos asignados en dos ocasiones y limitó la entrega de los equipos este año.Durante una entrevista este viernes 17 de julio en el programa <b>Panamá En Directo</b>, Ábrego explicó que el proceso de adquisición tuvo numerosos obstáculos administrativos.'Le voy a ser franco, ese tema dio tantas vueltas en las redes que el dinero para la <b>compra de los uniformes</b> lo perdimos en dos ocasiones por no poder ejecutarlo, y la tercera vez, como dice el dicho, la tercera es la vencida, logramos hacerlo', manifestó.El ministro detalló que, hasta el momento, solo ha sido recibida la mitad de los uniformes destinados a la <b>Policía Nacional</b>, pese a que el proyecto original contemplaba dotar de vestimenta nueva a toda la <b>Fuerza Pública</b>.Ábrego indicó que el retraso impidió completar las compras para el resto de los estamentos de seguridad, por lo que el <b>Servicio Nacional Aeronaval (Senan)</b>, el <b>Servicio Nacional de Fronteras (Senafront)</b> y el <b>Servicio Nacional de Migración</b> no recibirán uniformes durante este año.Según explicó, el problema no obedeció a la falta de recursos, sino a los constantes recursos legales presentados durante las <b>licitaciones públicas</b>.'Los proveedores empiezan a competir entre ellos, a ponerse demandas y a bloquear los actos. Eso no es nuevo en este sistema', sostuvo.El titular de Seguridad adelantó que actualmente el ministerio prepara una nueva propuesta para la <b>compra de uniformes del Servicio Nacional de Migración</b>, mediante un acto público que incluirá etapas de precalificación y confidencialidad antes de su publicación oficial.Asimismo, rechazó que la <b>compra de uniformes</b> realizada recientemente haya sido confidencial.Explicó que esa adquisición se financió con recursos extraordinarios aprobados para atender la emergencia, con el objetivo de apoyar a las instituciones que participaron en el restablecimiento del orden público en la provincia de <b>Bocas del Toro</b> y otras regiones del país durante los disturbios registrados el año pasado.Ábrego insistió en que los procesos de contratación han estado sujetos a los mecanismos legales establecidos y atribuyó los retrasos a las impugnaciones presentadas entre los participantes de las <b>licitaciones públicas</b>.