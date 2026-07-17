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Sheinbaum descarta daños tras sismo de magnitud 7,3 en Chiapas y Tabasco

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Deposit Photo
Por
Lourdes García Armuelles
  • 17/07/2026 11:46
La Secretaría de Marina emitió una recomendación a la población para no acercarse a las playas durante las próximas seis horas debido al riesgo de tsunami

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este viernes que, tras el sismo de magnitud 7,4 registrado al suroeste de Huixtla y los movimientos percibidos en Ciudad Hidalgo, sostuvo comunicación con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, quienes confirmaron que hasta el momento no se reportan daños en sus entidades.

La mandataria señaló que se activaron protocolos de prevención en estados colindantes y que autoridades de los tres órdenes de gobierno realizan recorridos en territorio para evaluar posibles afectaciones estructurales y coordinar medidas preventivas.

De acuerdo con la información divulgada por el diario colombiano El Tiempo, el terremoto ocurrió a las 9:48 a.m. (hora local) y tuvo su epicentro a unos 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, en el estado de Chiapas.

El informe oficial indica que el sismo fue superficial, con una profundidad inferior a 30 kilómetros, una característica que suele hacer que los movimientos telúricos se perciban con mayor intensidad en las zonas cercanas al epicentro.

Recomendaciones

La Secretaría de Marina emitió una recomendación a la población para no acercarse a las playas durante las próximas seis horas debido al riesgo de tsunami.

Asimismo, se exhortó a seguir las indicaciones de Protección Civil y mantenerse atentos a los avisos oficiales. En tanto, brigadas de supervisión se desplegaron en comunidades cercanas al epicentro para verificar condiciones de infraestructura y garantizar la seguridad de los habitantes.

La presidenta subrayó que el monitoreo se mantiene de manera permanente y que se continuará informando sobre cualquier novedad relacionada con el movimiento telúrico y sus posibles réplicas.

Con ello, el gobierno federal busca reforzar la coordinación interinstitucional y asegurar que las medidas preventivas se apliquen de manera oportuna en las zonas con mayor vulnerabilidad.

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