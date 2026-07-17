Sheinbaum descarta daños tras sismo de magnitud 7,3 en Chiapas y Tabasco

La Secretaría de Marina emitió una recomendación a la población para no acercarse a las playas durante las próximas seis horas debido al riesgo de tsunami. Asimismo, se exhortó a seguir las indicaciones de Protección Civil y mantenerse atentos a los avisos oficiales. En tanto, brigadas de supervisión se desplegaron en comunidades cercanas al epicentro para verificar condiciones de infraestructura y garantizar la seguridad de los habitantes.La presidenta subrayó que el monitoreo se mantiene de manera permanente y que se continuará informando sobre cualquier novedad relacionada con el movimiento telúrico y sus posibles réplicas. Con ello, el gobierno federal busca reforzar la coordinación interinstitucional y asegurar que las medidas preventivas se apliquen de manera oportuna en las zonas con mayor vulnerabilidad.