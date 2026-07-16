Uber apuesta por Delivery Hero, propietaria de PedidosYa, con una oferta de $14.800 millones

Uber dio un paso decisivo en su estrategia de expansión internacional al anunciar este jueves una oferta pública de adquisición para comprar Delivery Hero, la compañía alemana propietaria de PedidosYa en mercados de América Latina. La operación, valorada en aproximadamente 14.800 millones de dólares, busca convertir a la empresa estadounidense en el mayor actor mundial del negocio de entrega de alimentos fuera de China, reforzando la presencia de Uber Eats frente a competidores como DoorDash y Just Eat.

Una plataforma con presencia en 99 países

De concretarse la transacción, Uber y Delivery Hero conformarían una red con operaciones en 99 países, alcanzando un volumen bruto de mercancías de 236.000 millones de dólares durante 2025. La adquisición permitirá a Uber ampliar significativamente la cobertura de Uber Eats en Europa, Medio Oriente, Asia y América Latina, fortaleciendo su posición en un mercado cada vez más competitivo tras las recientes adquisiciones realizadas por otros gigantes del sector. La empresa explicó que la oferta solo seguirá adelante si consigue el respaldo de accionistas que representen al menos el 50 % más una acción de Delivery Hero. De cumplirse esa condición y obtener las autorizaciones regulatorias correspondientes, el cierre de la operación está previsto para la segunda mitad de 2027.

Venta de activos e inversiones en Alemania

Como parte de los acuerdos vinculados a la operación, Delivery Hero venderá una parte de sus negocios en 14 mercados a la firma estadounidense SSW Partners por alrededor de 1.400 millones de euros. Por su parte, Uber asumió el compromiso de invertir 2.000 millones de euros en Alemania antes de 2031, además de mantener la sede central de Delivery Hero en Berlín y conservar su plantilla laboral, al menos, hasta 2029.

Prosus venderá su participación