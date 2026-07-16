Uber apuesta por Delivery Hero, propietaria de PedidosYa, con una oferta de $14.800 millones

Otro de los movimientos clave dentro de la transacción involucra a <b>Prosus</b>, principal accionista de <b>Delivery Hero</b>, que acordó desprenderse de casi el <b>17 %</b> de su participación en la empresa.<b>Uber </b>ya había asegurado previamente exposición a cerca del <b>37 %</b> de las acciones de <b>Delivery Hero</b> mediante participaciones directas y derivados financieros. Con los compromisos de venta alcanzados hasta ahora, su interés económico superaría el <b>53 %</b>, fortaleciendo las posibilidades de concretar la adquisición.Si la compra se completa, <b>Uber</b> consolidará una de las mayores operaciones del sector tecnológico y del reparto a domicilio de los últimos años, ampliando su alcance global y reforzando su liderazgo en un mercado donde la competencia por el dominio internacional continúa intensificándose.