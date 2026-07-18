Estados Unidos respalda a Argentina por la pancarta de las Malvinas en el Mundial 2026

Estados Unidos se posicionó a favor de Argentina en la controversia generada por la pancarta con el mensaje “Malvinas son argentinas” que los jugadores de la albiceleste exhibieron tras derrotar a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, una acción que provocó críticas del Gobierno británico y pedidos de una investigación por parte de la FIFA, reportó el diario 20 Minutos de España.

La postura estadounidense fue expresada por Andrew Giuliani, jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la FIFA, quien defendió el derecho de los futbolistas argentinos a manifestarse durante el torneo que se celebra en territorio estadounidense.

“Creemos en nuestros derechos de la Primera Enmienda aquí en los Estados Unidos de América”, declaró Giuliani ante periodistas en la ciudad de Washington, D. C.

El funcionario añadió que, bajo la legislación estadounidense, Argentina tiene la posibilidad de realizar ese tipo de declaraciones.

“En cuanto a la capacidad, la oportunidad de poder hacer declaraciones, Argentina tiene la capacidad de hacerlo en los Estados Unidos de América”, declaró Giuliani.

La exhibición de la pancarta, recordó 20 Minutos, tras el encuentro entre Argentina e Inglaterra desató una fuerte reacción en Londres.

El secretario de Negocios del Reino Unido, Peter Kyle, solicitó que la FIFA investigue el incidente por considerar que el mensaje tiene un carácter político.

La petición fue respaldada públicamente por el primer ministro británico, Keir Starmer, quien apoyó la exigencia de que el máximo organismo del fútbol mundial analice lo ocurrido.

El reglamento de la FIFA prohíbe la exhibición de mensajes políticos durante la Copa del Mundo.

Sin embargo, el organismo ha sido cuestionado en ocasiones por no aplicar de manera uniforme estas disposiciones frente a distintos incidentes ocurridos en competiciones internacionales. FIFA podría establecer una multa de más de 37 mil dólares a la Selección de Argentina.