Scaloni: ‘Dolerá cuando no este Messi, pero tenemos la obligación de seguir siendo una selección potente’

En noviembre del año pasado toda Argentina entró en un periodo de incertidumbre luego de que el técnico de la selección, Lionel Scaloni, afirmó que necesitaría un tiempo para valorar si seguir o no al mando de la albiceleste.

“Hoy te digo que hay jugadores que han jugado con esa edad (Messi tiene 36 años), y en el caso de él no me extrañaría. Pero falta tanto, y hoy en el fútbol el tiempo pasa rapidísimo. Yo creo que sí. A nivel físico no tengo dudas, sólo a nivel mental y eso depende de cómo esté él”, lanzó.