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Fútbol

‘Ese muchacho tiene demasiado potencial’: madre del Matador Tejada sobre Kadir Barría

Kadir Barría (centro) y Andrés Andrade de Panamá celebran un gol este miércoles, en un partido amistoso entre Panamá y República Dominicana, previo a la Copa Mundial de Fútbol de 2026, en el estadio Rommel Fernández.
Kadir Barría (centro) y Andrés Andrade de Panamá celebran un gol este miércoles, en un partido amistoso entre Panamá y República Dominicana, previo a la Copa Mundial de Fútbol de 2026, en el estadio Rommel Fernández. Eliecer Aizprua | EFE
Por
Emiliana Tuñón
  • 04/06/2026 16:17
La madre del Matador Tejada destacó el futuro prometedor de Kadir Barría y afirmó que ‘grandes cosas’ le esperan en su carrera futbolística.

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El gol de Kadir Barría en la victoria de Panamá sobre República Dominicana no solo despertó la emoción de los aficionados, sino también la de Rita Hansell, madre del fallecido exseleccionado nacional Luis Matador Tejada, a quien el joven delantero dedicó su anotación en el estadio Rommel Fernández.

Barría, considerado una de las jóvenes promesas del fútbol panameño y ahijado de Tejada, marcó durante el encuentro disputado este 3 de junio y celebró el tanto en honor a su padrino, un gesto que conmovió a familiares y seguidores del histórico goleador de la Selección Nacional.

Tras el partido Hansell expresó su orgullo por el desempeño del atacante y aseguró que le espera un futuro prometedor dentro del fútbol.

“Para mí fue emocionante ver que Kadir anotó. Ese muchacho tiene demasiado potencial y yo sé que Dios va a hacer que él vaya al Mundial. Si no es ahora, estamos empezando porque tiene muchas cosas por delante y le van a venir cosas buenas porque se lo merece”, manifestó.

La madre de Tejada destacó además la dedicación y el compromiso que ha mostrado el delantero en su carrera deportiva, asegurando que su esfuerzo será recompensado con nuevas oportunidades.

“Es un pelao dedicado. Yo sé que con él van a pasar grandes cosas. Kadir con todo, él sabe que nosotros lo amamos bastante”, agregó.

Kadir Barría expresó su agradecimiento por haber formado parte del grupo ampliado de 29 jugadores convocados por Thomas Christiansen, pese a no integrar la lista definitiva de 26 futbolistas de la selección de Panamá del Mundial 2026.

El delantero forma parte de la lista de jugadores de reserva de Panamá en el camino hacia el Mundial de 2026.

La emotiva conexión entre Barría y la familia de Tejada volvió a quedar en evidencia a la llegada de la selección al Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde el joven delantero protagonizó un afectuoso abrazo con Rita Hansell, en una imagen que reflejó el vínculo que mantienen desde hace años.

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