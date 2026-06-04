‘Ese muchacho tiene demasiado potencial’: madre del Matador Tejada sobre Kadir Barría

El gol de<b><a href="/tag/-/meta/kadir-barria"> Kadir Barría </a></b>en la victoria de Panamá sobre República Dominicana no solo despertó la emoción de los aficionados, sino también la de Rita Hansell, madre del fallecido exseleccionado nacional <a href="/tag/-/meta/luis-matador-tejada"><b>Luis </b><i><b>Matador </b></i><b>Tejada</b></a>, a quien el joven delantero dedicó su anotación en el estadio Rommel Fernández.Barría, considerado una de las jóvenes promesas del fútbol panameño y ahijado de Tejada, marcó durante el encuentro disputado este 3 de junio y celebró el tanto en honor a su padrino, un gesto que conmovió a familiares y seguidores del histórico goleador de la Selección Nacional.Tras el partido Hansell expresó su orgullo por el desempeño del atacante y aseguró que le espera un futuro prometedor dentro del fútbol.<i><b>'Para mí fue emocionante ver que Kadir anotó. Ese muchacho tiene demasiado potencial y yo sé que Dios va a hacer que él vaya al Mundial. Si no es ahora, estamos empezando porque tiene muchas cosas por delante y le van a venir cosas buenas porque se lo merece',</b></i> manifestó.