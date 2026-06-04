‘Ese muchacho tiene demasiado potencial’: madre del Matador Tejada sobre Kadir Barría

El gol de Kadir Barría en la victoria de Panamá sobre República Dominicana no solo despertó la emoción de los aficionados, sino también la de Rita Hansell, madre del fallecido exseleccionado nacional Luis Matador Tejada, a quien el joven delantero dedicó su anotación en el estadio Rommel Fernández.

Barría, considerado una de las jóvenes promesas del fútbol panameño y ahijado de Tejada, marcó durante el encuentro disputado este 3 de junio y celebró el tanto en honor a su padrino, un gesto que conmovió a familiares y seguidores del histórico goleador de la Selección Nacional.

Tras el partido Hansell expresó su orgullo por el desempeño del atacante y aseguró que le espera un futuro prometedor dentro del fútbol.

“Para mí fue emocionante ver que Kadir anotó. Ese muchacho tiene demasiado potencial y yo sé que Dios va a hacer que él vaya al Mundial. Si no es ahora, estamos empezando porque tiene muchas cosas por delante y le van a venir cosas buenas porque se lo merece”, manifestó.