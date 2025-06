El sistema de pensiones panameño y la reestructuracion de la CSS

Luego de meses y meses de discusiones y análisis en las mesas técnicas conformadas por el Gobierno Nacional para atender este tema, sin obviar las marchas y protestas en contra de lo que se discutía, más los meses y meses de análisis y discusiones en la Asamblea Nacional y su paseo a lo largo y ancho del país para escuchar la opinión de la población, es aprobada la nueva cara del sistema de pensiones panameño en la Ley 462.

Hoy pareciera que la ley no fue aprobada, porque las discusiones se mantienen en las marchas y en las redes sociales, y las quejas no cesan, como si los aspectos discutidos se hayan soslayado porque sí.

Lo más triste y preocupante es que dichas protestas inciden negativamente en el ya deteriorado devenir económico, cuando lo que se esperaba era ver cómo poco a poco se revertía no solo la tendencia endémica del sistema de pensiones panameño, sino también el de la economía nacional.

Este esfuerzo intenta exponer los puntos de vista de algunos personajes sobre la reforma en cuestión y, a partir de allí, intentaremos dilucidar si esos argumentos son potables o no ante el deterioro que mostraba el sistema de pensiones panameño antes de aprobada la nueva Ley 462.

La opinión pública generalizada no solo desconoce cómo funcionaba el sistema de pensiones panameño antes y después de la Ley 51 de 2005; igualmente desconoce, por falta de lectura o simplemente por falta de conocimiento técnico de la materia, el Informe Actuarial de la OIT y cómo en dicho estudio se desvelan los problemas del sistema de pensiones panameño. Y si lo anterior preocupa, ahora tampoco se ha leído la Ley 462, pero destacan situaciones que no han sido aprobadas. Lo peor de todo ello no es entender el manejo de un tema técnico, sino que lo manifestado, difundido y aceptado por quienes solo confían en las opiniones vertidas por los dirigentes en paro y los “expertos” en las redes sociales, es que dichas opiniones tienden a ser sesgadas, tendenciosas y con una gran dosis de mentira, demostrando lo que hace unos años indicaba en uno de mis análisis: que Panamá adolece de capital humano que lo sustente, y eso es así porque temas como este, entre otros, requieren de criterio crítico y sin una buena educación, valga la redundancia, esto se hace más crítico todavía.

Los tópicos a analizar son los más preocupantes, a saber: