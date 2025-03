Dino Mon: ‘Tendremos seis años para construir confianza’

Las reformas al sistema de seguridad social, aprobadas tras meses de intensos debates, protestas y negociaciones, han situado a Dino Mon, director de la Caja de Seguro Social (CSS), en el centro del debate sobre la seguridad social que desata pasiones.

En un conversatorio con periodistas del grupo editorial GESE, que edita los diarios La Estrella de Panamá y El Siglo, Mon compartió sus reflexiones sobre el agotador proceso, los desafíos enfrentados y sus sentimientos tras la aprobación de la ley. No ocultó el desgaste emocional y físico, expresando con una mezcla de cansancio y determinación: “He trabajado mucho y he trabajado por mi país. Nunca hubiera pensado que este puesto iba a ser tan complicado”.

A pesar de las críticas y ataques personales, Mon insistió en su intención de mejorar las condiciones de los panameños: “Si yo estoy en este puesto es para mejorar las condiciones de todo mundo, no para hacer daño”. La reforma, que abarca cambios en el sistema de pensiones y la gestión de la CSS, fue descrita por Mon como “una ley que beneficia a todos”, aunque reconoció la dificultad de comunicar sus beneficios a la población, admitiendo que “nos toca a todos los responsables, primero yo y todos los del gobierno, hacerle entender esto a todo el país”, consciente de la desconfianza hacia el sistema.

Mon fue enfático al afirmar que no habrá aumento en la edad de jubilación “ni hoy ni mañana ni en seis años”, a menos que una futura Asamblea decida lo contrario. Sin embargo, esta postura contrasta con su recomendación técnica de incrementar la edad de jubilación para garantizar la sostenibilidad del sistema: “Yo como técnico presenté que debe incrementarse la edad de jubilación y creo que no me equivoqué”.