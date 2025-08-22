ONU declara hambruna en Gaza en medio de tensiones con Israel

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, pidió un alto el fuego inmediato, la liberación de los rehenes aún en poder de Hamás y la apertura total de corredores humanitarios. 'No podemos permitir que esta situación continúe con total impunidad', advirtió.Mientras tanto, en el terreno político y militar, las tensiones se intensificaron. El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, prometió destruir la Ciudad de Gaza, la mayor urbe del enclave, si Hamás no se desarma y libera a los cautivos. 'Pronto se abrirán las puertas del infierno sobre las cabezas de los asesinos de Hamás', escribió en la red X, advirtiendo que Gaza podría convertirse en 'otra Rafah o Beit Hanun', ciudades arrasadas durante la ofensiva israelí.El primer ministro Benjamin Netanyahu, por su parte, autorizó 'negociaciones inmediatas' para la liberación de los rehenes, aunque reiteró que cualquier acuerdo debe incluir la entrega simultánea de todos los cautivos.Hamás, en cambio, aceptó un proyecto de tregua de 60 días que prevé liberar a los prisioneros en dos etapas, a cambio de la excarcelación de centenares de palestinos.El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, se alineó con la postura israelí y sostuvo que 'los que realmente sufren hambre son los rehenes secuestrados por Hamás'.