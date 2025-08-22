Tribunal Electoral ordena elecciones en el Partido Panameñista

El Tribunal Electoral (TE) ordenó realizar la convención extraordinaria en el Partido Panameñista para la renovación de la junta directiva y el Directorio Nacional del colectivo.

La medida está contemplada en un fallo, de este viernes 22 de agosto, de los magistrados del TE en la que revocaron la resolución que había suspendido la convocatoria a la Convención Nacional Extraordinaria del Partido Panameñista.

El fallo, bajo la ponencia del magistrado Luis Guerra, obedece a una apelación que presentó el abogado Herbert Young, en representación del diputado y, ahora, presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera.

La historia se remonta a la Resolución 001-2025 de 7 de enero de 2025, suscrita por el licenciado José Isabel Blandón Figueroa, presidente de la Junta Directiva del Partido Panameñista; a través de la cual se dispuso convocar una Convención Nacional Extraordinaria, con el objeto de elegir una nueva Junta Directiva Nacional, así como nuevos directores nacionales, principales y suplentes, en unas elecciones que se debían realizar en mayo pasado.

La resolución fue apelada por el abogado Dionisio De Gracia Guillén y el Juzgado Segundo Adminsitrativo Electoral que dejó sin efecto la resolución de la convocatoria para la convención extraordinaria.

El fallo del Juzgado Segundo fue apelado por Young y este viernes los tres magistrados del Tribunal Electoral anularon la decisión del Juzgado.

En el fallo, los magistrados también declararon válidas las resoluciones del Directorio Nacional del Partido Panameñista, reconociendo la legalidad y legitimidad de la convocatoria a Convención Nacional Extraordinaria.

“Una vez ejecutoriada la presente resolución, la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Panameñista podrá fijar una nueva fecha para la realización de la Convención Extraordinaria consecuentemente presentar ante la Dirección Nacional de Organización Electoral el calendario y reglamento correspondiente, cumpliendo con lo establecido en el Código Electoral y el Estatuto del partido”, señala el fallo del Tribunal Electoral.

El presidente del partido, José Isabel Blandón, le corresponde ahora definir la hoja de ruta en cumplimiento al fallo del Tribunal Electoral. Para algunos panameñistas ven un poco cumplicado que se realice este año por los tiempos que toma el proceso.

Después de las elecciones generales de mayo pasado, Blandón puso su cargo a disposición con la condición de que el resto de los directivos lo hicieran.

Blandón fue el compañero de fórmula de Rómulo Roux, quien era el candidato a la presidencia por el partido Cambio Democrático que también terminó con elecciones internas para elegir a la nueva junta directiva, que dirige la exdiputada Yanibel Ábrego.

El Partido Panameñista no fue el único en el que hubo vientos de cambios después de las elecciones generales. El Partido Revolucionario Democrático también adelanta unas elecciones internas, pero a diferencia de los panameñistas, será parcial porque no todos los directivos renunciaron.