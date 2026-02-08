David Razú sobre pensiones en Panamá: ‘El Estado debe garantizar ingresos suficientes a jubilados’

Razú enfatiza la importancia de que los jóvenes inviertan temprano: 'No es solo ahorrar, es invertir. Deben aprovechar el efecto del interés compuesto para garantizar una jubilación digna y no depender de trabajos mal remunerados o del apoyo familiar'.El efecto compuesto permite que incluso pequeñas contribuciones crezcan exponencialmente con el tiempo, asegurando capital suficiente para un retiro seguro. La educación financiera es esencial para que los ciudadanos comprendan sus fondos de pensión, tomen decisiones de inversión eficientes y fortalezcan la economía interna. 'Todavía falta mucho... Es uno de los desafíos más grandes que tenemos en toda la región, que la gente se involucre y tenga una relación más sana con su propio dinero. Eso me parece que es algo que ha estado faltando en la gente y sigue entrando en temas de ahorro o inversión, muy poco robustos, muy poco eficientes, y no ven que tienen un instrumento muy poderoso en la mano, que son sus propios fondos de pensión', lamentó el experto.En conclusión, la experiencia mexicana muestra que un sistema previsional robusto no solo protege a los jubilados, sino que fortalece la economía, fomenta la inversión a largo plazo y estabiliza las finanzas públicas, de acuerdo con las declaraciones de Razú. La Ley No. 462 de Panamá, por su parte, es un paso positivo hacia la sostenibilidad del sistema de pensiones, pero aún se requieren políticas públicas estratégicas y educación financiera para cerrar huecos fiscales y garantizar crecimiento económico sostenido.La lección es clara: la solidez del sistema previsional es un determinante estructural del desarrollo económico, y la construcción de un modelo robusto es clave para asegurar estabilidad, inversión y bienestar social a largo plazo.