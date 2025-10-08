Jubilados y pensionados exigen reformas profundas a la Ley 462 de la CSS

En medio de un debate crítico sobre la sostenibilidad financiera de la Caja de Seguro Social (CSS), representantes de jubilados y pensionados de Panamá han presentado a la Asamblea Nacional una propuesta integral de reformas al anteproyecto de Ley No.183 y a la Ley 462. La iniciativa busca garantizar equidad, transparencia y autonomía en la administración de fondos de la institución, protegiendo a los cotizantes actuales, jubilados y futuras generaciones. Melquiades Delgado Caballero, representante legítimo de los jubilados y pensionados a nivel nacional, explicó que la CSS enfrenta problemas estructurales que requieren cambios urgentes. Entre estos se destacan la concentración de poder en la dirección ejecutiva, la sobrecarga financiera del sistema de pensiones, la corrupción histórica en la gestión de recursos y la falta de participación real de los verdaderos dueños del sistema: los trabajadores cotizantes y los jubilados.

Gobernanza mixta de la CSS Delgado plantea que los comités de inversiones y riesgos, encargados de administrar las reservas que superan los 10 mil millones de dólares y el Fondo Único de Pensiones, deben incluir de manera equitativa a jubilados, pensionados, cotizantes y representantes de CONATO. La propuesta también cuestiona la concentración de poderes en la dirección de la CSS, señalando que los poderes extraordinarios y discrecionales otorgados al director para realizar compras de medicamentos e insumos pueden derivar en corrupción y desvío de recursos. Delgado enfatiza que todas las adquisiciones deben ser aprobadas por la Junta Directiva, la máxima autoridad de la institución, para garantizar transparencia y control ciudadano. Unificación de la CSS con el Ministerio de Salud Históricamente, la Caja ha asumido gastos que corresponden al MINSA, como la financiación parcial de hospitales. Delgado considera que esta fusión profundizaría los problemas financieros y pondría en riesgo a los asegurados, al cargar a la CSS con responsabilidades ajenas y costosas.