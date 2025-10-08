Jubilados y pensionados exigen reformas profundas a la Ley 462 de la CSS

En medio de un debate crítico sobre la sostenibilidad financiera de la <b>Caja de Seguro Social (CSS)</b>, representantes de jubilados y pensionados de Panamá han presentado a la Asamblea Nacional una propuesta integral de reformas al anteproyecto de Ley No.183 y a la Ley 462. La iniciativa busca garantizar equidad, transparencia y autonomía en la administración de fondos de la institución, protegiendo a los cotizantes actuales, jubilados y futuras generaciones.<b>Melquiades Delgado Caballero, representante legítimo de los jubilados y pensionados a nivel nacional</b>, explicó que la CSS enfrenta problemas estructurales que requieren cambios urgentes. Entre estos se destacan la concentración de poder en la dirección ejecutiva, la sobrecarga financiera del sistema de pensiones, la corrupción histórica en la gestión de recursos y la falta de participación real de los verdaderos dueños del sistema: los trabajadores cotizantes y los jubilados.