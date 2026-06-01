Se filtró la intimidad de la Selección Argentina en el Mundial: con quién duerme cada jugador y por qué Messi está solo

A pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, una filtración desde la concentración de la Selección Argentina en Kansas reveló uno de los secretos mejor guardados del plantel de Lionel Scaloni: la distribución de las habitaciones y las duplas que compartirán los campeones del mundo durante la defensa de su título. Pero lo que más llamó la atención no fueron las parejas de compañeros, sino una situación especial que involucra a Lionel Messi.

Messi vuelve a dormir solo

Tal como ocurrió durante la histórica conquista de Qatar 2022, el capitán argentino tendrá una habitación individual en el hotel donde se hospeda la delegación en Kansas. La decisión tiene una explicación que mezcla costumbre, comodidad y nostalgia. Durante años, Messi compartió habitación con Sergio “Kun” Agüero en las concentraciones de la Albiceleste, pero desde el retiro del exdelantero esa tradición llegó a su fin. Desde entonces, el astro argentino suele alojarse solo durante los grandes torneos. Sin embargo, una curiosa coincidencia desató una ola de comentarios entre los aficionados.

La cábala que ilusiona a los argentinos

Messi ocupa la habitación 202 en el Origin Hotel de Kansas, sede de concentración de la selección durante la Copa del Mundo. Algunos fanáticos rápidamente encontraron una señal que consideran positiva. La suma de los números de la habitación da cuatro (2+0+2=4), una cifra que para muchos simbolizaría una eventual cuarta estrella mundial para Argentina. La teoría cobró fuerza porque en Qatar 2022 el capitán ocupó la habitación 201 y la suma de esos números daba tres, exactamente la cantidad de títulos mundiales que Argentina alcanzó tras vencer a Francia en la final. Para muchos hinchas se trata de una simple coincidencia. Para otros, es una nueva cábala en la ruta hacia otro sueño mundialista.

La cábala que ilusiona a los argentinos

La filtración también confirmó que varias amistades históricas del plantel continúan compartiendo habitación. Una de las más llamativas es la formada por Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi, dos de los futbolistas más cercanos dentro del grupo y que ya convivieron durante el Mundial de Qatar. Ambos estarán alojados en una habitación contigua a la de Messi. El cuerpo técnico decidió mantener varias de las dinámicas que funcionaron durante la conquista de 2022, convencido de que la convivencia fue una de las claves del éxito obtenido en Medio Oriente.

Así es el hotel donde vive la Scaloneta

La Selección Argentina instaló su cuartel general en el Origin Hotel de Kansas City, un complejo boutique que fue adaptado especialmente para recibir a los campeones del mundo.

Las instalaciones fueron decoradas con imágenes de los futbolistas, colores albicelestes, murales alusivos a la conquista de Qatar y espacios exclusivos para la delegación. Incluso algunas áreas del hotel permanecerán cerradas al público durante la estadía del equipo. El objetivo de la Asociación del Fútbol Argentino fue recrear un ambiente familiar y de máxima privacidad para que el grupo pueda enfocarse completamente en la competencia.

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