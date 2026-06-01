Se filtró la intimidad de la Selección Argentina en el Mundial: con quién duerme cada jugador y por qué Messi está solo

Messi ocupa la habitación 202 en el Origin Hotel de Kansas, sede de concentración de la selección durante la Copa del Mundo. Algunos fanáticos rápidamente encontraron una señal que consideran positiva.La suma de los números de la habitación da cuatro (2+0+2=4), una cifra que para muchos simbolizaría una eventual cuarta estrella mundial para Argentina.La teoría cobró fuerza porque en Qatar 2022 el capitán ocupó la habitación 201 y la suma de esos números daba tres, exactamente la cantidad de títulos mundiales que Argentina alcanzó tras vencer a Francia en la final.Para muchos hinchas se trata de una simple coincidencia. Para otros, es una nueva cábala en la ruta hacia otro sueño mundialista.