Empresarios piden más inversiones para Panamá: ‘Proyecto de Sustancia Económica es la clave’

Panamá enfrenta el reto de fortalecer su imagen internacional y salir con decisión a conquistar inversiones en un entorno global cada vez más competitivo. Así lo plantean líderes del sector empresarial, quienes coinciden en que el país debe acelerar reformas, consolidar consensos y proyectar confianza para asegurar crecimiento sostenible.

Durante la reciente participación en el SelectUSA Investment Summit 2026, una delegación de 38 líderes empresariales panameños buscó posicionar al país como destino estratégico para los negocios.

La misión, impulsada por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), fue presentada como una señal de que Panamá no puede esperar a que lleguen las oportunidades, sino que debe salir activamente a generarlas.

El presidente del gremio, Aurelio Barría Pino, destacó que el país cuenta con fortalezas evidentes: ubicación geográfica privilegiada, conectividad, estabilidad macroeconómica y un centro logístico de alcance mundial. Sin embargo, advirtió que las ventajas naturales ya no son suficientes para competir por capital y talento.

Según el dirigente, la confianza internacional se construye con instituciones sólidas, políticas públicas efectivas y una visión estratégica compartida que trascienda los ciclos políticos. En ese sentido, subrayó la necesidad de consensos nacionales en áreas como educación, empleo, competitividad y modernización institucional.

El sector empresarial insiste en que el desarrollo sostenible exige reglas claras, seguridad jurídica y un clima de inversión predecible. Pero, sobre todo, enfatiza la urgencia de fortalecer el talento humano.

Los debates recientes sobre la calidad del sistema educativo, sostienen, deben servir como catalizador para acelerar reformas que permitan formar profesionales capaces de competir en una economía global cada vez más tecnológica.

En paralelo, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), presidida por Giulia De Sanctis, advirtió que la credibilidad del país también depende de decisiones legislativas clave, como la aprobación del proyecto de ley de sustancia económica que debate la Asamblea Nacional.

El sector privado considera que esta normativa no busca aumentar la carga tributaria, sino reforzar la reputación internacional del país y alinearlo con estándares globales. La urgencia se relaciona con la permanencia de Panamá en la lista de jurisdicciones no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea (UE), situación que, aseguran, genera consecuencias reales.

Empresas multinacionales han frenado decisiones de inversión por los costos reputacionales y operativos asociados a esa clasificación. Incluso compañías ya establecidas enfrentan mayores controles, trámites y exigencias bancarias por operar desde Panamá.

Salir de esta condición enviaría una señal positiva a los mercados y facilitaría la llegada de inversión extranjera directa en un contexto de competencia creciente entre países. Además, permitiría reducir fricciones para empresas que ya operan localmente y fortalecería la seguridad jurídica.

El principio de sustancia económica implica que la tributación siga la actividad real: presencia de personal, toma de decisiones local, activos y operaciones genuinas. Para el sector empresarial, este enfoque impulsaría la llegada de compañías que generen empleo calificado, demanden servicios locales y creen encadenamientos productivos sostenibles.

Los líderes empresariales coinciden en que Panamá tiene el potencial para consolidarse como hub regional de alto nivel. No obstante, advierten que lograrlo dependerá de la capacidad del país para construir consensos, modernizar sus reglas y ejecutar reformas con visión de largo plazo.