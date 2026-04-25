Malvinas: el sueño de recuperarlas

Para Eduardo Sacheri (Argentina, 1967), en Argentina durante el siglo XX y lo que va de esta centuria, “las Islas Malvinas son un territorio largamente reclamado, un deseo casi mítico de reparación”.

El escritor quiso hablar de la Guerra de las Malvinas desde la ficción en Demasiado lejos, novela que presentará en Panamá en el mes de mayo.

Es complicado narrar sobre un conflicto bélico, en particular cuando esta contienda la perdió su país y el Reino Unido consolidó su presencia en este territorio, que está a 500 kilómetros de las costas argentinas.

Complejo el asunto, porque este hecho, ocurrido en 1982, en el medio había a una dictadura militar argentina “que fue muy sangrienta y muy conocida en el mundo precisamente por su salvajismo”.

“Una guerra que, sin embargo, contó con un enorme apoyo popular. Y aunque la población argentina no sentía ninguna simpatía por esa dictadura, esta cuestión nacional de recuperar las islas sobrevoló por encima de cualquier obstáculo y el apoyo fue casi completo”, explica durante un conversatorio digital organizado por Centroamérica Cuenta, festival que retorna al istmo del 18 al 23 de mayo de la mano del Ministerio de Cultura.

Por eso, le resultaba interesante regresar a ese momento “a una sociedad dispuesta a perdonarlo todo por perseguir un sueño”.

La guerra ocurrió muchos años antes de la internet. “Hoy los soldados subirían fotografías a Instagram o historias a TikTok. La Argentina de aquella época estaba distante de comprender lo que pasaba. La guerra fue un relato que nos llegaba a través de pocos medios de comunicación. Era 1982, había unos pocos canales de televisión y emisoras de radio, todo controlado por el gobierno militar, y unos pocos diarios, periódicos y revistas. En la Argentina se construyó una mirada sobre la guerra que nada tenía que ver con la realidad”.

Esa mirada, durante los 74 días que duró la contienda, fue triunfalista. “La sociedad argentina estaba convencida de que la guerra se estaba ganando, de que estábamos derrotando a los británicos, y se construyó la idea que era una suerte de guerras sin muertos”.

Fue una confrontación distante porque Argentina no sufrió bombardeos, ni privaciones alimentarias o sanitarias. “Nada de lo que implicaba la guerra impactó nuestros cuerpos. Y eso contribuyó que nos formáramos una visión completamente equivocada de la guerra hasta el final. Fue una guerra cuyos alcances y cuyo dramatismo no comprendimos hasta que fue demasiado tarde”.

Las voces más representadas en Demasiado lejos son la de aquellos hombres y mujeres que no tienen la última palabra. “A mí me interesa más la gente común. Esta novela en particular, por su temática y su ambientación, podía prestarse a poner en primer plano a figuras históricas como el teniente general Leopoldo Galtieri, el dictador argentino que ordenó el desembarco militar en las Malvinas, o Margaret Thatcher, la primera ministra británica que está en el poder en el momento del desembarco y que reacciona con la guerra”.

“Para asomarnos, yo como escritor y ustedes como lectores, en lo que sucede en la Casa de Gobierno elijo un mozo, un cocinero, una secretaria y cuatro parroquianos de un bar”, comentó el autor de guiones basados en sus propias novelas como El secreto de sus ojos y La odisea de los giles.