Malvinas: el sueño de recuperarlas

Desde hace más de 40 años, Argentina opera más o menos igual, salvo dos cosas que en su país tienen capacidad identitaria: las Islas Malvinas y la selección de fútbol. 'Con el agregado de que a nuestra selección le va bien; es decir, esta profunda entrega sentimental es retribuida por el triunfo, a diferencia de lo sucedió en Malvinas'.La hinchada argentina de fútbol es famosa porque canta dentro y fuera de los estadios. Pasó algo durante el Mundial de Qatar 2022, que Argentina terminó ganando: 'se puso muy de moda un canto de fútbol que tenía que ver con Diego Maradona y Lionel Messi, naturalmente, nuestros ídolos absolutos, míticos, maravillosos. Y había una sola referencia por fuera del fútbol: hablaba de los pibes de Malvinas, que jamás olvidaré. Yo cuando lo escuchaba -que ya estaba planificando esta novela- no podía dejar de notar esto: cómo esos dos temas, aparentemente no vinculados entre sí, constituyen las señas de identidad colectiva más rotundas de la sociedad argentina'.