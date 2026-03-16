Conoce las películas que ganaron el Oscar 2026 y dónde verlas en Panamá

Los Premios Oscar 2026 ya dejaron a sus grandes ganadoras y, como cada año, los cinéfilos buscan dónde ver las películas que se llevaron la estatuilla.

La buena noticia es que muchas de ellas ya están disponibles en plataformas de streaming que operan en Panamá, mientras que otras pueden alquilarse o comprarse en servicios digitales.

Aquí te contamos dónde puedes ver desde Panamá las producciones que triunfaron en la gala más importante del cine.

“Una batalla tras otra”, la gran ganadora del Oscar

La película “Una batalla tras otra”, dirigida por Paul Thomas Anderson, fue la gran vencedora de la noche al llevarse seis estatuillas, entre ellas mejor película y mejor dirección.

En Panamá puede verse en varias plataformas disponibles en Latinoamérica:

Max (HBO Max)

Prime Video

Apple TV (alquiler o compra)

Estas plataformas operan en la región, por lo que la cinta puede verse en streaming o mediante renta digital.

“Los pecadores” o “Sinners”, el triunfo de Michael B. Jordan

El thriller “Los pecadores” también destacó en la gala y le dio a Michael B. Jordan el premio a mejor actor.

La película puede verse en:

Max (HBO Max)

plataformas de alquiler digital como Apple TV o Prime Video

“Frankenstein”, la versión de Guillermo del Toro

La nueva adaptación de “Frankenstein”, dirigida por Guillermo del Toro, arrasó en categorías técnicas como maquillaje, vestuario y diseño de producción.

La película está disponible en:

Netflix

Esto la convierte en una de las ganadoras más fáciles de ver desde Panamá.

“Las guerreras K-pop”, la animación ganadora

En la categoría de animación, la gran ganadora fue “Las guerreras K-pop”, que también triunfó en la categoría de canción original.

Puedes verla en:

- Netflix

“F1: La película”, premio al mejor sonido

Otro de los títulos premiados fue “F1: La película”, que ganó el Oscar a mejor sonido.

Está disponible en:

Apple TV

Documentales y cortos premiados

Otros ganadores también están disponibles en streaming:

“Mr. Nobody Against Putin” (mejor documental): Apple TV y Prime Video

“All the Empty Rooms” (corto documental): Netflix

“The Girl Who Cried Pearls” (corto animado): disponible gratis en YouTube