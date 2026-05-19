Víctima de balacera en El Dorado operaba presuntamente como sicario, según la Policía

La Policía Nacional informó la noche de este martes 19 de mayo que mantiene operativos en distintos puntos de la ciudad de Panamá para dar con la captura de los responsables de la balacera registrada en la vía Ricardo J. Alfaro, cerca de El Dorado, que dejó un hombre muerto.

A través de un comunicado oficial, la entidad detalló que dos personas a bordo de una motocicleta interceptaron un vehículo blindado y realizaron múltiples detonaciones con arma de fuego, provocando la muerte del conductor en el lugar.

Según la Policía Nacional, la víctima se encontraba bajo investigación por presuntos vínculos con estructuras de criminalidad organizada y supuestamente operaba como sicario al servicio de grupos delictivos.

“La institución reitera su compromiso inquebrantable en la lucha contra la delincuencia”, señaló el comunicado, en el que además se indicó que las acciones buscan contener y disminuir los homicidios relacionados con disputas entre organizaciones criminales.

En los operativos participan agentes de la Dirección de Investigación Judicial, la Dirección de Inteligencia Policial y la Dirección Nacional Antidrogas, quienes trabajan en la recolección de indicios y evidencias para ubicar y capturar a los autores del crimen.

El ataque ocurrió aproximadamente a las 6:30 p.m. en medio del congestionamiento vehicular de la hora pico, frente al Banco Nacional y a pocos metros de la intersección de El Dorado.