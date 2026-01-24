¿Qué está permitido en la playa Las Garzas? Conoce las reglas del nuevo atractivo

La Alcaldía de Panamá inaugurará este domingo 25 de enero la playa Las Garzas, un nuevo espacio recreativo y turístico ubicado frente al parque Quinto Centenario, en la entrada del Casco Antiguo.

Según explicó Yarelys Gómez, directora de Resiliencia y Cambio Climático del Municipio de Panamá, en una entrevista con TVN Noticias, el área estará habilitada para que los visitantes puedan sentarse en la arena, acudir en familia, disfrutar de la vista y realizar sesiones fotográficas.

Gómez señaló que el sitio contará con un horario establecido para su uso exclusivamente durante el día. No obstante, los visitantes podrán disfrutar del amanecer y el atardecer, aunque no estará permitido permanecer en el lugar hasta altas horas de la noche.

La funcionaria recalcó que, por el momento, no está permitido bañarse en la playa, ya que se trata de un espacio recreativo y contemplativo.

Asimismo, se informó que la playa Las Garzas será un área pet friendly, siempre que los dueños mantengan a sus mascotas bajo control y cumplan con las normas establecidas.

Entre las prohibiciones se encuentran el consumo de bebidas alcohólicas, el uso de bocinas o la generación de ruidos excesivos, la realización de camping, actividades náuticas, dejar basura en el lugar y el uso de plásticos de un solo uso.

Las autoridades municipales hicieron un llamado a la ciudadanía a respetar las normas para garantizar la conservación del espacio y el disfrute de todos los visitantes.