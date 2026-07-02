María Corina Machado desde Panamá: ‘Estamos coordinando mi regreso a Venezuela’

La líder opositora venezolana y ganadora del premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, afirmó este jueves 2 de julio que regresará a Venezuela para participar en las labores de reconstrucción del país, luego de que este lunes 29 de junio no pudiera abordar un vuelo con destino a Valencia desde la ciudad de Panamá.

Durante unas declaraciones ofrecidas en Panamá al programa En defensa propia de Erika de la Vega, Machado sostuvo que la respuesta de la sociedad venezolana ante la crisis demuestra su capacidad de organización y su compromiso con una salida pacífica, pese a las dificultades que enfrenta el país.

“Yo voy a volver a Venezuela y estamos coordinando para que eso ocurra”, dijo al ser consultada sobre sus intentos de regresar al país para sumarse a las labores de reconstrucción.

La dirigente señaló que la población venezolana respondió con solidaridad y organización en medio de una de las situaciones que calificó como las más difíciles de la historia reciente del país.

“La sociedad venezolana en estos días hubiera podido haber optado por la anarquía o por el enfrentamiento y la sociedad optó por una forma constructiva de organización, de solidaridad”, expresó.

Machado consideró que la crisis también puso en evidencia años de negligencia y corrupción, factores que, a su juicio, alimentan la indignación de la población.

“La angustia sigue creciendo y esa indignación sigue creciendo. Debe ser canalizada, debe ser encauzada y tiene que ser liderada de manera muy clara y muy franca”, afirmó.

En ese sentido, insistió en la necesidad de fortalecer las instituciones y el Estado de derecho para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

“Tenemos que construir instituciones, que haya reglas de juego y Estado de derecho para que jamás esto vuelva a repetirse en Venezuela”, manifestó.

Machado también destacó la respuesta de miles de ciudadanos que, según dijo, colaboran de distintas maneras para atender la emergencia.

“La que sabe cocinar está cocinando, la que sabe empacar empaca, la que no sabe hacer nada también está haciendo”, comentó al destacar las iniciativas de apoyo comunitario.